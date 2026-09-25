24 घंटे में ₹31400 करोड़ स्वाहा! 3 दोस्तों की कंपनी को तगड़ा नुकसान; 18 साल से बीमा बिजनेस में इनकी बादशाहत

नई दिल्ली। 24 और 25 सितंबर का दिन भारत की दिग्गज इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर कंपनी, पॉलिसी बाजार (Policy Bazaar) के लिए बहुत बुरे साबित हुए हैं। क्योंकि, कंपनी के शेयरों में 40 फीसदी तक की गिरावट आ गई। दरअसल, बीमा नियामक संस्था IRDAI का एक प्रस्ताव, पीबी फिनटेक (पॉलिसी बाजार की पैरेंट कंपनी) समेत अन्य फाइनेंशियल कंपनियों के लिए घातक साबित हुआ, जिसकी वजह से इनके शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन, सबसे ज्यादा मार पॉलिसी बाजार के शेयरों पर देखने को मिली है।

पीबी फिनटेक के शेयरों में 2 दिनों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली और कंपनी का मार्केट कैप 31400 करोड़ रुपये घट गया। IRDAI के प्रस्ताव से हुआ नुकसान गुरुवार को बीमा वितरण प्लेटफॉर्म पीबी फिनटेक के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, क्योंकि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव रखा है। सरल शब्दों में समझें तो बीमा बिजनेस में कमीशन की दरों को सीमित करने की वकालत की गई है, जिससे इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनियों की आय जुड़ी संभावनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

कमीशन कम तो धंधे में मंदी पॉलिसी बाज़ार का पूरा रेवेन्यू मॉडल बीमा कंपनियों से मिलने वाले कमीशन पर निर्भर है, बीमा नियामक के इन प्रस्तावों से उनके रेवेन्यू और मुनाफे पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़ ने कहा कि अगर कमीशन रेट्स में 10% की कटौती होती है, तो PB Fintech की कुल कमाई में 10% से 12% तक की गिरावट आ सकती है।