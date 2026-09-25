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      PB Fintech शेयरों पर IRDAI के नए नियमों से 45 फीसदी की आ सकती है बड़ी गिरावट, ब्रोकरेज का आया टारगेट

      By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
      Published: Fri, 25 Sep 2026 09:26 AM (IST)

      IRDAI के प्रस्तावित बीमा वितरण सुधारों के कारण ब्रोकरेज फर्मों ने PB Fintech (Policybazaar) के टारगेट प्राइस में भारी कटौती ...और पढ़ें

      PB Fintech शेयरों पर IRDAI के नए नियमों से 45 फीसदी की आ सकती है बड़ी गिरावट

      PB Fintech शेयरों पर IRDAI के नए नियमों से 45 फीसदी की आ सकती है बड़ी गिरावट

      HighLights

      1. IRDAI के बीमा वितरण सुधारों से PB Fintech के मुनाफे पर असर।

      2. HSBC ने PB Fintech का टारगेट 45% घटाकर 'Hold' किया।

      3. ब्रोकरेज को नॉन-लाइफ इंश्योरेंस पर अधिक नकारात्मक प्रभाव की आशंका।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। IRDAI के इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के प्रस्तावों से Policybazaar के बिजनेस, खासकर नॉन-लाइफ इंश्योरेंस के मुनाफे पर चिंताएं पैदा हुईं, जिसके बाद ब्रोकरेज ने PB Fintech के प्राइस टारगेट में भारी कटौती की है। HSBC ने सबसे बड़ी कटौती की है। इसने अपना टारगेट 45% घटाकर ₹2,100 से ₹1,150 कर दिया है और स्टॉक की रेटिंग 'Buy' से घटाकर 'Hold' कर दी है। BofA ने अपनी 'Neutral' रेटिंग बनाए रखी लेकिन टारगेट 28.4% घटाकर ₹1,970 से ₹1,410 कर दिया, जबकि Jefferies ने 'Buy' रेटिंग बनाए रखी लेकिन टारगेट 24.9% घटाकर ₹2,050 से ₹1,540 कर दिया।

      प्रस्तावित सुधारों में कमीशन के सख्त नियम और सीमाएं शामिल हैं, जिनसे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के मुनाफ़े पर दबाव पड़ने की उम्मीद है। ये प्रस्ताव अभी सलाह-मशविरे के चरण में हैं और स्टेकहोल्डर्स की राय के बाद इनमें बदलाव हो सकता है।

      HSBC ने FY28 और FY29 के लिए अपने EPS अनुमानों में क्रमशः 56% और 17% की कटौती की है। कम 'टेक रेट्स' (कमीशन दर) के असर की भरपाई कुछ हद तक थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ और लागत में बचत से होने की उम्मीद है। BofA का मानना है कि Policybazaar के लाइफ और टर्म बिज़नेस पर पड़ने वाला असर संभाला जा सकता है और उसे अलग-अलग कैटेगरी में मार्केट शेयर बढ़ाने की गुंजाइश दिखती है। Jefferies को लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले नॉन-लाइफ इंश्योरेंस पर ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद है और वह लागत में सुधार को तुरंत ध्यान देने वाली बात मानती है। उसका यह भी अनुमान है कि नए बिज़नेस के कमीशन रेट्स में 10% की कटौती से कमाई में 10–12% की गिरावट आ सकती है।

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      PB Fintech पर ब्रोकरेज की राय

      HSBC ने शेयर पर 'Buy' से घटाकर 'Hold' रेटिंग कर दी दी है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस ₹2,100 से घटाकर ₹1,150 कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कमीशन की सीमा तय करने जैसे प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूशन सुधारों का बड़ा असर हो सकता है।

      BofA ने क्या दी रेटिंग?

      ब्रोकरेज ने 'Neutral' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस ₹1,970 से घटाकर ₹1,410 किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूशन बदलावों से बड़े एजेंट्स के लिए यह बिज़नेस कम आकर्षक हो सकता है। उम्मीद है कि PB Fintech कैपिटल एलोकेशन के ज़रिए अपनी मुख्य स्थिति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। PB Health द्वारा हॉस्पिटल बिज़नेस में ज़्यादा निवेश से मज़बूत प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाने में मदद मिल सकती है।

      Jefferies ने क्या कहा?

      जेफरीज ने 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹2,050 से घटाकर ₹1,540 किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि लाइफ़ इंश्योरेंस की तुलना में नॉन-लाइफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) पर ज़्यादा असर पड़ेगा। लागत में सुधार (कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन) को निकट अवधि का फोकस माना जा रहा है। अनुमान है कि नए बिज़नेस कमीशन दरों में 10% की कटौती से कमाई में 10-12% की कमी आ सकती है।

      "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

      (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)