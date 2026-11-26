बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| विजय केडिया के निवेश वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering Share Price) के शेयरों में गुरुवार, 26 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनने के बाद, कंपनी का शेयर 6% उछलकर 24.32 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर दोपहर 3.30 बजे तक यह शेयर 4.70% की बढ़त के साथ 24.08 रुपए पर क्लोज हुआ।

क्या है ₹1441 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट? पटेल इंजीनियरिंग को अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग शहर के पास 144 मेगावाट (2 x72 MW) के गोंगरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 1,441.04 करोड़ रुपए है। यह एक रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट है, जिसे कामेंग बेसिन की बिचोम नदी की सहायक नदी गोंगरी पर बनाया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को पानी मोड़ने के लिए चार रेडियल गेट वाला डायवर्जन बैराज, इनटेक स्ट्रक्चर, गाद निकालने के लिए दो डिसिल्टिंग चैंबर, एक सरफेस पावरहाउस, इस्तेमाल किए गए पानी को वापस नदी में छोड़ने के लिए टेल रेस चैनल और एक स्विचयार्ड का निर्माण करना होगा। इसके साथ ही हाइड्रो-मैकेनिकल और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल काम भी इसमें शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, यह ऑर्डर रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत आता है और इसे पूरी पारदर्शिता (arm’s length basis) के साथ पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सालाना 623.19 मिलियन यूनिट (MU) बिजली पैदा होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट मिलने पर पटेल इंजीनियरिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर कविता शिरवैरकर ने कहा,