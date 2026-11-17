बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज के समय में पैन कार्ड हमारी आर्थिक पहचान से जुड़ा एक बेहद अहम दस्तावेज बनकर सामने आता है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स भरना हो या लोन लेना हो, लगभग हर जरूरी वित्तीय काम में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैन कार्ड (Pan card) का इस्तेमाल कर कोई और भी आपके नाम पर लोन ले सकता है।

जी हां, अगर आपका पैन कार्ड किसी गलत हाथों में आ जाए तो उससे भी धोखाधड़ी हो सकती है। जब भी ऐसी स्थिति आए तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ-साथ भविष्य में लोन लेने में भी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने लोन और क्रेडिट अकाउंट चल रहे हैं। आइए जानते हैं इसका आसान तरीका।