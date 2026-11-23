ओमान ने लगाई नमक्कल वाले अंडों के आयात पर रोक, बर्ड फ्लू की अफवाह से हर महीने 35 कंटेनर एक्सपोर्ट कारोबार को झटका!
ओमान ने तमिलनाडु के कुड्डालोर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद नमक्कल से अंडों का आयात रोक दिया है, जिससे क्षेत्र के मासिक निर्यात का 20-25% प्रभावित हुआ है। हालांकि नमक्कल में कोई मामला नहीं है, निर्यातक प्रतिबंध हटवाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और WOAH की मंजूरी के बाद ही निर्यात फिर से शुरू होगा।
HighLights
ओमान ने नमक्कल से अंडों का आयात रोका।
कुड्डालोर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद फैसला।
नमक्कल में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत में अंडे का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब इसको लेकर एक चिंता भरी खबर सामने आई है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद ओमान ने नमक्कल क्षेत्र से अंडों का आयात रोक दिया है। हालांकि, राज्य के प्रमुख पोल्ट्री उत्पादन केंद्र नमक्कल में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद ओमान के फैसले से क्षेत्र के अंडा निर्यात कारोबार पर असर पड़ा है।
नमक्कल से ओमान को हर महीने करीब 30 से 35 कंटेनर अंडों का निर्यात होता है। यह बाजार नमक्कल के कुल मासिक अंडा निर्यात का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा है। निर्यातकों के मुताबिक, ओमान के साथ यह नियमित कारोबार था। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान भी इस देश को अंडों की सप्लाई जारी रही थी।
ओमान ने निर्यात पर लगाई रोक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 दिन पहले कुड्डालोर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर हजारों पक्षियों को मारना पड़ा था। इसके बाद केंद्र और राज्य की चिकित्सा टीमों ने भी प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया था। राज्य में बीमारी की पुष्टि के बाद ओमान ने अंडों का आयात रोकने का फैसला किया।
एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव आर. जहां ने मीडिया को बताया कि ओमान ने आधिकारिक तौर पर नमक्कल से अंडों का आयात बंद कर दिया है। निर्यातक इस प्रतिबंध को हटवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।
WOAH की स्वीकृति के बाद शुरू होगा एक्सपोर्ट
पशुपालन विभाग के अधिकारियों और नमक्कल के पोल्ट्री किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई संकेत नहीं मिला है। यहां के पोल्ट्री फार्म संक्रमण से बचाव के लिए सख्त जैव सुरक्षा (Biosecurity) उपाय अपनाते हैं। इनमें मुर्गी फार्मों में बीमारी के प्रवेश को रोकने के लिए जरूरी एहतियाती कदम शामिल हैं। निर्यातकों के मुताबिक, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) की ओर से स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करने के बाद ही निर्यात दोबारा शुरू हो सकेगा।
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निर्यातकों का कहना है कि इस प्रतिबंध से निर्यात कारोबार प्रभावित हो सकता है, लेकिन घरेलू बाजार में अंडों की मांग स्थिर रहने पर कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है।
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