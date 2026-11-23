बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिकी कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) ने जेनसेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त कर दिया है। उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) में भी दोबारा शामिल किया गया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेनसेन हुआंग को दोबारा जिम्मेदारी सौंपने के फैसले पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। बोर्ड ने उनके साथ कई दौर की बातचीत और बैठकें कीं। इसके बाद बोर्ड को भरोसा हुआ कि हुआंग ने सभी सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं और वह कंपनी का नेतृत्व करने में सक्षम हैं।

इस फैसले से पहले बोर्ड ने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी राय ली थी। सरकार से मिले इनपुट के आधार पर बोर्ड को भरोसा है कि हुआंग की दोबारा नियुक्ति से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

जेन्सेन हुआंग पर पूरा भरोसा कंपनी के बोर्ड चेयरमैन हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि बोर्ड का मानना है कि जेनसेन हुआंग ही एनवीडिया का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं। उनकी वापसी कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के हित में है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को हुआंग की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा है और उनके साथ दोबारा काम करने को लेकर उत्साहित है।