NSE Q2 Results: एनएसई की आय और मुनाफे में उछाल, ₹4554 करोड़ रही इनकम; ब्रोकरेज ने बढ़ाए टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई (NSE) ने FY27 के Q2 रिजल्ट जारी कर दिए। दूसरी तिमाही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंसोलिडेटेड इनकम में सालाना आधार पर 9% की वृद्धि हुई है, और यह Q2FY26 के ₹ 4,160 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,554 करोड़ हो गई है। Q2FY27 में ट्रांजैक्शन चार्जेस से प्राप्त कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 9% बढ़कर ₹ 3,035 करोड़ हो गया, जबकि Q2FY26 में यह ₹ 2,789 करोड़ था; इसमें वृद्धि का मुख्य कारण कैश मार्केट और इक्विटी ऑप्शंस सेगमेंट में अधिक वॉल्यूम रहा।

Q2FY27 में कैश मार्केट ट्रेडिंग सेगमेंट का औसत दैनिक ट्रेडेड वॉल्यूम (ADTV) ₹ 1,18,377 करोड़ दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 24% अधिक है। इक्विटी ऑप्शंस (प्रीमियम वैल्यू) के लिए ADTV साल-दर-साल 3% बढ़कर ₹ 47,977 करोड़ हो गया, जबकि Q2FY27 में इक्विटी फ्यूचर्स सेगमेंट का ADTV ₹ 1,24,574 करोड़ रहा।