NSE Q2 Results: एनएसई की आय और मुनाफे में उछाल, ₹4554 करोड़ रही इनकम; ब्रोकरेज ने बढ़ाए टारगेट प्राइस
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने Q2FY27 के मजबूत नतीजे घोषित किए, जिसमें कंसोलिडेटेड इनकम 9% बढ़कर ₹4,554 करोड़ और नेट प्रॉफिट 23% बढ़कर ₹2,578 करोड़ रहा।
HighLights
कंसोलिडेटेड इनकम 9% बढ़कर ₹4,554 करोड़ हुई।
नेट प्रॉफिट 23% बढ़कर ₹2,578 करोड़ रहा।
ब्रोकरेज फर्म्स ने NSE के शेयरों को 'बाय' रेटिंग दी।
नई दिल्ली। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई (NSE) ने FY27 के Q2 रिजल्ट जारी कर दिए। दूसरी तिमाही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंसोलिडेटेड इनकम में सालाना आधार पर 9% की वृद्धि हुई है, और यह Q2FY26 के ₹ 4,160 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,554 करोड़ हो गई है। Q2FY27 में ट्रांजैक्शन चार्जेस से प्राप्त कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 9% बढ़कर ₹ 3,035 करोड़ हो गया, जबकि Q2FY26 में यह ₹ 2,789 करोड़ था; इसमें वृद्धि का मुख्य कारण कैश मार्केट और इक्विटी ऑप्शंस सेगमेंट में अधिक वॉल्यूम रहा।
Q2FY27 में कैश मार्केट ट्रेडिंग सेगमेंट का औसत दैनिक ट्रेडेड वॉल्यूम (ADTV) ₹ 1,18,377 करोड़ दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 24% अधिक है। इक्विटी ऑप्शंस (प्रीमियम वैल्यू) के लिए ADTV साल-दर-साल 3% बढ़कर ₹ 47,977 करोड़ हो गया, जबकि Q2FY27 में इक्विटी फ्यूचर्स सेगमेंट का ADTV ₹ 1,24,574 करोड़ रहा।
Q2 रिजल्ट के अन्य अहम आंकड़े
- डेटा कनेक्टिविटी चार्जेस से मिलने वाला रेवेन्यू ₹ 267 करोड़ रहा; ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम से प्राप्त राजस्व सालाना आधार पर 9% बढ़कर ₹ 237 करोड़ हो गया, जो Q2FY26 में ₹ 217 करोड़ था।
- डेटा फीड और टर्मिनल सेवाओं से प्राप्त राजस्व सालाना आधार पर 43% बढ़कर ₹ 165 करोड़ हो गया, जो Q2FY26 में ₹ 115 करोड़ था; और लिस्टिंग सेवाओं से प्राप्त राजस्व सालाना आधार पर 70% बढ़कर ₹ 150 करोड़ हो गया, जो Q2FY26 में ₹ 88 करोड़ था।
- कंसोलिडेटेड बेसिस पर, Q2FY27 के लिए कुल खर्च पिछले साल की इसी तिमाही (YoY) के मुकाबले 51% घटकर ₹ 1,161 करोड़ रह गया, जबकि Q2FY26 में यह ₹ 2,354 करोड़ था। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के दौरान, NSE ने कोलोकेशन और डार्क फाइबर से जुड़े मामलों में SEBI सेटलमेंट फीस के लिए ₹ 1,297 करोड़ का प्रावधान (प्रोविज़न) किया था।
- कंसोलिडेटेड बेसिस पर, Q2FY27 के लिए ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 107% बढ़कर ₹ 3,079 करोड़ हो गया, और EBITDA मार्जिन 76% रहा।
- Q2FY27 में टैक्स के बाद का मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) सालाना आधार पर 23% बढ़कर ₹ 2,578 करोड़ हो गया, जो Q2FY26 में ₹ 2,098 करोड़ था। प्रति शेयर कमाई (गैर-वार्षिक आधार पर) Q2FY26 के ₹ 8.48 से बढ़कर Q2FY27 में ₹ 10.41 हो गई।
- H1FY27 की अवधि के लिए, समेकित कुल आय सालाना आधार पर 9% बढ़कर ₹ 9,807 करोड़ हो गई, जबकि H1FY26 में यह ₹ 8,959 करोड़ थी। ऑपरेटिंग EBITDA 45% बढ़कर ₹ 6,674 करोड़ हो गया, जिसका मार्जिन 77% रहा। H1FY27 के लिए समेकित शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 13% बढ़कर ₹ 5,698 करोड़ हो गया, और प्रति शेयर आय ₹ 23.02 रही।
ब्रोकरेज ने दिए नए टारगेट
इन नतीजों से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (NSE) को इक्विरस सिक्योरिटीज ने Buy रेटिंग दी है। इसमें 2,150 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें 21 प्रतिशत तक की बढ़त की संभावना है।
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मॉर्गन स्टेनली ने भी इस स्टॉक पर 'ओवरवेट' रुख अपनाया है, और 2,315 रुपये का प्राइस टारगेट रखा है।