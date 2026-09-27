4 महीने के भीतर 7 गुना बढ़कर ₹3.48 लाख करोड़ हुआ विदेश में रहने वाले भारतीयों का निवेश: RBI

एजेंसी, नई दिल्ली| गैर-निवासी भारतीय (NRI) जमा योजनाओं में वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा जमा में तेज वृद्धि के कारण हुआ, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जून में शुरू किए गए एक विशेष नीतिगत उपाय से बढ़ावा मिला।

RBI के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-जुलाई अवधि में NRI जमा योजनाओं में प्रवाह सालाना आधार पर 678.2 प्रतिशत बढ़कर 36.24 अरब डॉलर (करीब 3,47,242 करोड़ रुपये) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में यह 4.66 अरब डॉलर था।

इस बढ़ोतरी में मुख्य योगदान फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक), यानी एफसीएनआर (बी) जमा का रहा। विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के लिए RBI द्वारा जून में शुरू की गई रियायती स्वैप सुविधा के बाद एफसीएनआर (बी) जमा में तेज वृद्धि हुई।

केंद्रीय बैंक के इस कदम से 31 अगस्त तक करीब 133 अरब डॉलर जुटाने में मदद मिली, जिससे एफसीएनआर (बी) खातों में विदेशी मुद्रा का प्रवाह काफी मजबूत हुआ। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-जुलाई के दौरान एफसीएनआर (बी) जमा प्रवाह बढ़कर 34.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह सिर्फ 77.2 करोड़ डॉलर था।

इस तेज वृद्धि के चलते जुलाई 2026 के अंत तक एफसीएनआर (बी) खातों में बकाया राशि बढ़कर 68.28 अरब डॉलर हो गई। एफसीएनआर (बी) खाते NRI को एक से पांच साल की अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं में फिक्स्ड डिपॉजिट रखने की सुविधा देते हैं। इससे जमा अवधि के दौरान जमाकर्ताओं को विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।