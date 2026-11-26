अब कोर्ट में होगा फैसला! एन चंद्रशेखरन के खिलाफ नोएल टाटा की बड़ी तैयारी; बॉम्बे HC में देंगे कानूनी चुनौती
टाटा समूह में नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच टकराव बढ़ गया है। नोएल टाटा, चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं।
HighLights
नोएल टाटा चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
टाटा संस के 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में बदलाव पर भी आपत्ति।
30 नवंबर को होने वाली है कंपनी की बोर्ड मीटिंग।
नई दिल्ली। टाटा समूह में नोएल टाटा (Noel Tata) और एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran)के बीच जारी टकराव पर एक बड़ा अपडेट आया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर नजर रखने वाले लोगों ने बताया कि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं।
उधर, एक खबर यह भी है कि टाटा संस अपने IPO से पहले अपने 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में बदलाव करके खुद को एक पब्लिक कंपनी में बदलने की योजना बना रहा है। साथ ही, कंपनी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में एन. चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखेगी। टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा ने 30 नवंबर को होने वाली कंपनी की बोर्ड मीटिंग से पहले इन दोनों कदमों को चुनौती दी है।
महीनों से चले आ रहे मतभेद
यह लीगल चैलेंज, नोएल टाटा और टाटा संस बोर्ड के अन्य सदस्यों के बीच महीनों से चल रहे मतभेदों का नतीजा है। ये मतभेद उस प्रक्रिया को लेकर थे, जिसके तहत चंद्रशेखरन को पांच साल के नए कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। नोएल टाटा के विरोध के बावजूद, बोर्ड ने 17 सितंबर को उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी।
इससे पहले टाटा संस की 30 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक से पहले, नोएल टाटा ने अपनी यह मांग फिर दोहराई है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को एजेंडे में शामिल अन्य मामलों से पहले रखा जाए। टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को लिखे चार पन्नों के एक नए पत्र में, नोएल ने चर्चा के क्रम के अलावा कई अन्य मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है और अपनी कुछ पुरानी मांगों को फिर से रखा है।
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कंपनी के 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' (AoA) के आर्टिकल 121B का हवाला देते हुए, नोएल ने कहा कि डायरेक्टर्स द्वारा जारी किए गए नोटिसों पर अन्य प्रस्तावों से पहले विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने 26 अक्टूबर को भेजे गए अपने उस संदेश का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कई चिंताएं जताई थीं।
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