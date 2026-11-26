नई दिल्ली। टाटा समूह में नोएल टाटा (Noel Tata) और एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran)के बीच जारी टकराव पर एक बड़ा अपडेट आया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर नजर रखने वाले लोगों ने बताया कि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं।

उधर, एक खबर यह भी है कि टाटा संस अपने IPO से पहले अपने 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में बदलाव करके खुद को एक पब्लिक कंपनी में बदलने की योजना बना रहा है। साथ ही, कंपनी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में एन. चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखेगी। टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख नोएल टाटा ने 30 नवंबर को होने वाली कंपनी की बोर्ड मीटिंग से पहले इन दोनों कदमों को चुनौती दी है।

महीनों से चले आ रहे मतभेद यह लीगल चैलेंज, नोएल टाटा और टाटा संस बोर्ड के अन्य सदस्यों के बीच महीनों से चल रहे मतभेदों का नतीजा है। ये मतभेद उस प्रक्रिया को लेकर थे, जिसके तहत चंद्रशेखरन को पांच साल के नए कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। नोएल टाटा के विरोध के बावजूद, बोर्ड ने 17 सितंबर को उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी।