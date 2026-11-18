बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: मुकेश अंबानी अब टेलीकॉम के बाद अंतरिक्ष में भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस जियो एलन मस्क की Starlink को चुनौती देने के लिए 1600 सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार करना चाहती है। इसके लिए कंपनी भारत और विदेश की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की संभावनाएं तलाश रही हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की मजबूत और घरेलू व्यवस्था तैयार करना है।

दरअसल, रिलायंस ग्रुप अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय कंपनियों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और बड़े औद्योगिक समूहों के साथ बातचीत कर रहा है। कंपनी इस काम के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में निवेश करने की भी पेशकश कर रही है।

2035 तक तैयार होगा, 1600 सैटेलाइट का नेटवर्क रिलायंस का लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 1600 सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार करना है। कंपनी की योजना के मुताबिक, सितंबर 2027 में इसका टेस्ट मिशन हो सकता है, जबकि बड़े स्तर पर सैटेलाइट तैनात करने की शुरुआत 2028 की शुरुआत से करने का लक्ष्य है। पहले इस पूरे नेटवर्क को 2030 तक तैयार करने की योजना थी, लेकिन सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च से जुड़ी चुनौतियों के कारण अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2035 कर दी गई है।

इस नेटवर्क के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स अपने सैटेलाइट इंटरनेट कारोबार को विस्तार देना चाहती है। खास बात यह है कि रिलायंस का नेटवर्क मुख्य रूप से भारत की कनेक्टिविटी जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित होगा। भारत में हर साल बनाने होंगे 200 सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत फिलहाल सालाना 15 से भी कम सैटेलाइट बनाता है, जबिक रिलायंस के प्रस्तावित नेटवर्क के लिए हर साल करीब 200 सैटेलाइट बनाने की जरूरत होगी। यानी मौजूदा उत्पादन क्षमता के मुकाबले कई गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी।

इसके लिए रिलायंस घरेलू कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों की भी मदद लेने की तैयारी में है। कंपनी अमेरिका से कम से कम 400 सैटेलाइट खरीदने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा दो अमेरिकी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है और यूरोप के सप्लायर्स का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।