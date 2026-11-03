पैसे से बनता है पैसा! कहावत को मुकेश अंबानी ने कर दिया सही साबित; एक दिन में ऐसे छापे ₹75000 करोड़

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दीवाली से पहले मुकेश अंबानी की दौलत में जबरदस्त उछाल आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh ambani) के नेटवर्थ में सोमवार को एक ही दिन में 8.5 अरब डॉलर (करीब 75 हजार करोड़ रुपये) का उछाल आया। इसके साथ ही उन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब दोबारा अपने नाम कर लिया है।

अब कितनी है मुकेश अंबानी की नेटवर्थ रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ बढ़कर 88.8 अरब डॉलर (mukesh ambani net worth) हो गई है। इस उछाल के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान बाइटडांस के को-फाउंडर झांग यिमिंग के पास था। उनकी अनुमानित नेटवर्थ 84 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए एशिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

रिलायंस के शेयरों में तेजी से बढ़ी अंबानी की दौलत मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस बड़ी बढ़ोतरी के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई जोरदार तेजी है। सोमवार को कंपनी के शेयरों में करीब 8% से ज्यादा का उछल आया। यह पिछले 6 साल से ज्यादा समय में शेयरों की सबसे बड़ी एक दिन की तेजी बताई जा रही है। इस तेजी के चलते रिलायंस का मार्केट कैप भी 17 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गया।

दरअसल, कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। रिलायंस का तिमाही रेवेन्यू 255.5 अरब रुपये यानी करीब 2.7 अरब डॉलर रहा, जबकि विश्लेषकों ने इसके 2.3 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था। बेहतर नतीजों के बाद निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी की।