बेटी ईशा ने सुनाया 45 साल पुराना किस्सा, अनंत की स्पीच ने फूंकी जान; बच्चों की ये बातें सुन क्यों रो पड़े मुकेश अंबानी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Jio Platforms listing: एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व का पल क्या होगा, जब उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे उसकी विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते नजर आएं। कुछ ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग के मौके पर।

मंच पर आकाश, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी अपनी बातें रख रहे थे, वहीं सामने बैठे मुकेश अंबानी उन्हें सुनते-सुनते भावुक (Mukesh Ambani emotional) हो गए। उनकी आंखों से छलकते आंसू सिर्फ भावनाओं की कहानी नहीं, बल्कि एक पिता के गर्व, वर्षों की मेहनत और परिवार के भविष्य की उम्मीदों की झलक भी थे।

अब सवाल यह है कि आखिर अनंत और ईशा ने ऐसा क्या कहा कि देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने आंसू नहीं रोक पाए? जब बच्चों ने याद किया पिता का वो सफर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस माइलस्टोन नहीं, बल्कि भावनाओं का ज्वार था। जब जियो की स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री हुई, तो मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों ईशा, आकाश और अनंत अंबानी ने अपने पिता के उस सफर को याद किया, जो उन्होंने दशकों पहले शुरू किया था।

सामने बैठकर बच्चों को बोलते देख पिता मुकेश अंबानी का चेहरा गर्व और इमोशंस (Mukesh Ambani crying) से भर आया। यह नजारा गवाह था कि सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी एक पिता के लिए बच्चों का समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है।

दादा धीरूभाई (Dhirubhai Ambani) का सपना था कि रिलायंस हर आम आदमी की कंपनी बने। आज उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जियो ने महज 10 साल में 15.5 अरब डॉलर का राजस्व और करीब 8 अरब डॉलर की वास्तविक कमाई का रिकॉर्ड बना दिया है।