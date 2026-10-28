ये हैं Jio Platforms के असली 'मास्टरमाइंड', मुकेश या आकाश... किसके पास है सबसे ज्यादा पावर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार 28 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग शेयर बाजार में हो गयी है। अनुमान था कि जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग (Jio IPO Listing) 22 फीसदी प्रीमियम पर हो सकती है और इसके शेयर ने बीएसई और एनएसई पर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 21 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर ही शुरुआत की।

जियो प्लेटफॉर्म्स ने आईपीओ के फाइनल प्राइस 1119 रुपये की तुलना में 1358 रुपये पर डेब्यू किया। यानी इसकी लिस्टिंग 21.36 फीसदी प्रीमियम पर हुई। लिस्टिंग के साथ ही ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मगर क्या आप जानते हैं कि जियो की कमान किसके हाथ में है? इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन-कौन है? आइए बताते हैं।

कौन है चेयरमैन? सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन की। जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी ने जियो की कमान अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप रखी है, मगर वे अब भी कंपनी के चेयरमैन और नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।

आकाश हैं एमडी जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, तो वहीं आकाश अंबानी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वही कंपनी को मुख्य तौर पर मैनेज करते हैं। अंबानी परिवार का और कौन बोर्ड में शामिल? जियो के बोर्ड में तीन नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शामिल हैं। इनमें मनोज हरजीवनदास मोदी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी शामिल हैं। गौरतलब है कि नीता अंबानी जियो के बोर्ड में शामिल नहीं हैं। उनके अलावा मुकेश अंबानी समेत परिवार के चारों लोग बोर्ड में शामिल हैं।