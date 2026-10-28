Jio बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, एयरटेल-टाटा और अदाणी छूटे पीछे; लिस्ट होते ही मार्केट कैप ₹12515990000000

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Jio Platforms Market Cap: शेयर बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स की धमाकेदार एंट्री ने तहलका (jio platforms) मचा दिया। इस एक ऐतिहासिक लिस्टिंग से देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की ताकत और उनका साम्राज्य सबसे मजबूत हो गया है।

बुधवार को शेयर बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर ने रिकॉर्डतोड़ शुरुआत की। 1,119 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले जियो का शेयर सीधे 1,358 रुपए (jio platforms share price) के भाव पर लिस्ट हुआ। यह निवेशकों के लिए 21.4% का शानदार प्रीमियम है। इस जबरदस्त लिस्टिंग के साथ ही जियो का मार्केट कैप ₹12,51,599 करोड़ (jio platforms market cap) पर पहुंच गया है। टाटा और अदाणी ग्रुप छूटे पीछे इस भूचाल के साथ ही देश के सबसे मूल्यवान कारोबारी समूहों की रैंकिंग पूरी तरह बदल गई है। मुकेश अंबानी का रिलायंस समूह टाटा समूह को पीछे छोड़कर देश का नंबर-1 कारोबारी समूह बन गया है। रिलायंस समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप अब 28.9 लाख करोड़ रुपए हो गया।

इस रेस में टाटा ग्रुप 25.6 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे और अदाणी ग्रुप 16.6 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। अकेले रिलायंस और जियो की संयुक्त मार्केट वैल्यू ही टाटा समूह से ₹3.1 लाख करोड़ (tata group market cap) ज्यादा है।