इस फ्लाइट में मिलता है दुनिया का सबसे महंगा एयर टिकट, मिलेंगी बेडरूम-बाथरूम और प्राइवेट शेफ जैसी फैसिलिटी

नई दिल्ली। दुनिया में हजारों एयरलाइंस हैं, जिनके पास कई तरह की फैसिलिटी होती हैं। उन्हीं फैसिलिटी के आधार पर वे टिकट की कीमत तय करती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा फ्लाइट टिकट (Most Expensive Air Ticket) कितने का है और उसमें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? आइए हम बताते हैं।

इस फ्लाइट में मिलता है सबसे महंगा टिकट सबसे महंगा प्लेन टिकट एतिहाद एयरवेज (Etihad Airways) के "द रेसिडेंस" सुइट में वन-वे यात्रा के लिए है, जिसकी लाखों में है। इस टिकट की सुविधा में एयरबस A380 पर एक प्राइवेट तीन कमरों वाला सुइट, एक प्राइवेट शेफ, एक बटलर और एक शॉफर सर्विस शामिल है।

और क्या मिलती हैं सुविधाएं "द रेसिडेंस" सुइट में यात्रियों को एक पर्सनल कंसीयज और VIP लाउंज का एक्सेस भी मिलता है। ये फ्लाइट होती है न्यूयॉर्क से अबू धाबी की, जिसके वन-वे टिकट की कीमत लगभग $66000 है। भारतीय करेंसी में ये रकम 59.4 लाख रुपये बनती है।

सोफा-टीवी समेत मिलेंगी ये फैसिलिटी भी एतिहाद एयरवेज एयरबस A380 के ऊपरी डेक पर स्थित ये सुइट एक प्राइवेट तीन कमरों वाला सुइट जिसमें एक लिविंग रूम, एक प्राइवेट बेडरूम और शॉवर वाला अटैच्ड बाथरूम होता है। लिविंग रूम में एक डबल लेदर सोफा और 32 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी भी होता है।

एक प्राइवेट शेफ जो आपकी पसंद का खाना बनाएगा। द सेवॉय होटल में ट्रेंड बटलर और रेस्टोरेंट या इवेंट बुक करने के लिए एक पर्सनल कंसीयज भी उपलब्ध होगा। साथ ही एयरपोर्ट से आने-जाने के लिए एक प्राइवेट ड्राइवर भी मिलेगी।