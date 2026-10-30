UP के 2.24 करोड़ किसानों को मिला दीपावली गिफ्ट, 24वीं किस्त के जरिए खाते में आए 4482 करोड़ रुपये

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के किसानों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, दीपोत्सव से पहले राज्य के 2.24 करोड़ किसानों को किसान योजना की 24वीं किस्त का लाभ मिला है। पीएम मोदी ने गुजरात से 24वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त के जरिए देश के कुल 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई। और इन्ही में से उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ किसान शामिल थे।

अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लिए पात्र हैं तो आपके भी खाते में इस योजना का पैसा आया होगा। अगर अब तक आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक साथ इतने किसानों के खाते में पैसा आना मुश्किल है। धीरे-धीरे करके किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। कुछ किसानों के खाते में किस्त का पैसा एक हफ्ते बाद रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए।