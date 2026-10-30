पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी, प्रधानमंत्री ने 9.34 करोड़ किसानों के खाते में भेजे ₹2-₹2 हजार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त (PM Kisan Yojana 24th installment) का इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से सीधे किसानों के खाते में पैसे भेज दिए हैं। किसानों के खाते में सीधे DBT के जरिए पैसा भेजा गया है। पैसा उन्हीं किसानों के खाते में पहुंचेगा जो इस योजना के लिए पात्र हैं और उनके आवेदन में कोई दिक्कत नहीं।

कितने बजे जारी हुई 24वीं किस्त? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को सुबह लगभग 10:30 बजे गुजरात के बनासकांठा में 'एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' प्रयोगशाला और 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' पशु फार्म का दौरा किया।

इसके बाद पीएम मोदी ने सुबह लगभग 11:30 बजे, बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनका उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही, उन्होंने बटन दबाकर PM-KISAN योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये की 24वीं किस्त जारी कर दी।

यानी PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त सुबह लगभग 11:30 बजे हर पात्र किसान के खाते में जा चुकी है। इस किस्त के जरिए देश भर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई।

आपको नहीं मिला किस्त का पैसा? अब अगर आप इस योजना के पात्र किसान है और आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आप कुछ आसान स्टेपस को फॉलो कर पीएम किसान योजना (PM Kisan yojana) की 24वीं किस्त के स्टेटस को घर बैठे चेक कर सकते हैं।

खाते में 2000 रुपये आए या नहीं? ऐसे करें चेक पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त (PM Kisan Yojana 24th installment status) का पैसा आपके खाते में आया है या नहीं, यह आप घर बैठे आसानी से पता कर सकते हैं।