Suzlon Energy Q2 Results के बाद शेयर में आई गिरावट, 4% तक टूटे भाव; FII-DII ने भी घटाई हिस्सेदारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: Suzlon Energy के शेयरों में शुक्रवार को कमजोरी देखने को मिली। कंपनी के जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के नतीजे जारी होने के बाद शेयर करीब 4% तक टूट गया। निवेशकों की नजर अब कंपनी के तिमाही प्रदर्शन के साथ-साथ ब्रोकरेज की राय और शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर भी है। खास बात यह है कि विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों (FII-DII) की हिस्सेदारी में बदलाव ने भी बाजार का ध्यान खींचा है।

कंपनी के नतीजों में सबसे बड़ी चिंता EBITDA मार्जिन और कैश फ्लो को लेकर सामने आई है। यही वजह है कि मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद ब्रोकरेज फर्मों ने अपने टारगेट प्राइस में कटौती की है। मुनाफे में 69% की गिरावट Suzlon Energy ने सितंबर तिमाही में 394 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 1,279 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 69% कम है। हालांकि, पिछले साल कंपनी को 891 करोड़ रुपये का एकमुश्त डिफर्ड टैक्स बेनिफिट मिला था। इसे हटाकर देखें तो मुनाफे में करीब 1.3% की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़कर 4,869 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल 3,866 करोड़ रुपये था। कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 710 MW विंड टर्बाइन डिलीवरी की। लेकिन EBITDA 720 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रहा और EBITDA मार्जिन घटकर 14.8% रह गया, जो पिछले साल 18.6% था।

FII-DII ने भी कम की हिस्सेदारी तिमाही नतीजों के बाद Nuvama ने Suzlon पर HOLD रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन अपना टारगेट प्राइस 51 रुपये से घटाकर 41 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के EPS अनुमान में क्रमशः 9% और 7% की कटौती की है।