Microsoft की सेवाएं दुनिया भर में क्रैश, 15 घंटे बाद भी Outlook और Teams ठप; इंडिगो-अकासा की उड़ानें प्रभावित

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Microsoft Outlook Outage Status: दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी से हड़कंप मच गया और दुनिया भर के यूजर्स बार फिर भारी मुसीबत में फंस गए।

माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और ऑफिस टूल्स बुरी तरह ठप होने से आउटलुक (Outlook), टीम्स (Teams), कोपायलट (Copilot) और माइक्रोसॉफ्ट 365 (Microsoft 365) की कई प्रमुख सेवाएं ठप पड़ी हैं।

हालात इतने खराब हैं कि कंपनी द्वारा समस्या को सुधारने के लिए किए गए तमाम उपाय और बदलाव उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट कामकाज, सरकारी कार्यालयों और आम नागरिकों की रोजमर्रा की गतिविधियां अस्त-व्यस्त हो गईं हैं।

क्या है पूरा मामला और क्यों आई खराबी? यह वैश्विक आउटेज 12 नवंबर को शुरू हुआ था, जो शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक यानी करीब 15 घंटे बाद भी जारी रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि सर्विस सुधारने के लिए जो बदलाव किए गए थे, वे मनमुताबिक नतीजे नहीं दे पाए।

कंपनी के मुताबिक, यह समस्या किसी साइबर हमले या मैलिशियस एक्टिविटी (Malicious Activity) की वजह से नहीं है, बल्कि इसके सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी तकनीकी खामी है। कंपनी की शुरुआती जांच में पता चला कि, यूजर्स को एक्सचेंज ऑनलाइन मेलबॉक्स से कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही थी। बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्सों पर अत्यधिक लोड देखा गया, जिससे कई सर्वर काम करना बंद कर चुके थे और चालू सर्वर पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियरों ने प्रभावित सर्वरों को रीस्टार्ट करने, ट्रैफिक-रूटिंग प्रोटोकॉल बदलने और कुछ कनेक्शन्स को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक लौटा, कई सर्वर फिर से अनुत्तरदायी (Unresponsive) हो गए। सिक्योर कनेक्शन स्थापित करने वाली प्रक्रिया भी पूरी तरह ओवरहेल्म हो चुकी है।" कितना बड़ा है इस आउटेज का दायरा? इस तकनीकी व्यवधान का दायरा बेहद व्यापक है। इससे माइक्रोसॉफ्ट 365 की कई प्रमुख सेवाएं जैसे एक्सचेंज ऑनलाइन, टीम्स, शेयरपॉइंट ऑनलाइन, कोपायलट और डिफेंडर एक्सडीआर (Defender XDR) बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'डाऊनडिटेक्टर' (Downdetector) पर गुरुवार को आउटलुक की समस्याओं को लेकर करीब 1.30 लाख से 1.40 लाख शिकायतें दर्ज की गईं। दुनिया भर में लोग अपने इनबॉक्स तक पहुंचने, ईमेल भेजने-प्राप्त करने और वर्कप्लेस ऐप्स से जुड़ने में असमर्थ रहे।

इसका असर सरकारी सेवाओं पर भी साफ देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग ने तत्काल पूछताछ के लिए टेलीफोन चैनलों का रुख करने को कहा, जबकि कृषि विभाग ने चेतावनी दी कि ईमेल सेवाएं बाधित होने से आयात संबंधी कम्युनिकेशंस पर असर पड़ रहा है। जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव मसानाओ ओजाकी ने भी पुष्टि की कि इस आउटेज से देश का सरकारी आईटी बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है।" भारतीय एयरलाइंस पर क्या पड़ा असर? इस ग्लोबल आउटेज का असर इंडियन एविएशन सेक्टर पर भी देखने को मिला है, जहां एयरलाइंस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। Air India: एयरलाइन ने साफ किया है कि उसकी उड़ानें पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही हैं और कम्युनिकेशंस चैनल सुरक्षित हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर ईमेल को अस्थायी रूप से रीयूट्रआउट किया गया है ताकि ग्राहकों के मैसेज बिना किसी रुकावट के पहुंचें। वॉयस, एआई और सोशल मीडिया चैनल पूरी तरह काम कर रहे हैं।