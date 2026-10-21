किसानों को ₹5000 का दीवाली बोनस, पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त से पहले बड़ा तोहफा; किसे और कब मिलेगा फायदा?
PM Kisan Yojana: बीजेपी सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए दीवाली से पहले ₹5,000 की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसका फायदा किसे मिलेगा?
HighLights
महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों को ₹5,000 की सहायता।
यह राशि दिवाली से पहले सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त से यह अलग है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। बीजेपी सरकार ने किसानों को 5,000 रुपए की दीवाली सहायता का एलान किया है।
हालांकि, यह रकम पीएम किसान योजना (pm kisan yojana) की किस्त नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार की अलग आर्थिक मदद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (cm devendra fadnavis) ने घोषणा की है कि किसानों के बैंक खातों में दीवाली से पहले यह राशि भेजने की कोशिश की जाएगी।
85% से ज्यादा तालुके सूखे की चपेट में
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के 85% से ज्यादा तालुके सूखे से प्रभावित हैं। सरकार ने 40 और क्षेत्रों को सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया है। इसके बाद प्रभावित उप-विभागों की संख्या 358 में से 305 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की सहायता देने का फैसला किया गया है, ताकि मुश्किल हालात में उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिल सके। यह पैसा सीधे बैंक खातों में यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजे जाने की योजना है।
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किन किसानों को मिलेगा फायदा?
रिपोर्ट के मुताबिक, सहायता के लिए प्रमाणित सूची तैयार की गई है। इसमें 3.5 लाख अतिरिक्त किसानों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सूची को कर्ज राहत भुगतान के लिए भी प्रोसेस किया गया है।
हालांकि, रिपोर्ट में 5,000 रुपए की सहायता पाने वाले हर किसान की पात्रता की विस्तृत शर्तें नहीं बताई गई हैं। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि महाराष्ट्र के सभी किसानों या पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को यह रकम मिलेगी। सहायता सूखा प्रभावित किसानों के लिए घोषित की गई है।
किसानों को और क्या राहत मिलेगी?
सरकार ने किसानों के बच्चों की शिक्षा फीस में छूट से जुड़ी 1992 की पुरानी पाबंदियां हटाने की बात कही है। अब प्रभावित क्षेत्रों में फीस छूट को व्यापक बनाने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों को कर्ज वसूली के नाम पर किसानों पर दबाव डालने या उन्हें परेशान करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में भी ऐसे कदम उठाने की कोशिश की जा रही है।
सरकार के मुताबिक, बकाया बिजली बिलों के लिए जबरन वसूली या दबाव की अनुमति नहीं होगी। राज्य की नीति के तहत 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी।
PM किसान की 24वीं किस्त से अलग है यह मदद
महाराष्ट्र की 5,000 रुपए की सहायता को पीएम किसान की 24वीं किस्त (pm kisan yojana 24th installment) न समझें। दी गई रिपोर्ट में केंद्र सरकार की 24वीं किस्त की तारीख, रकम या पात्रता को लेकर कोई जानकारी नहीं है।
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