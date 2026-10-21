किसानों को ₹5000 का दीवाली बोनस, पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त से पहले बड़ा तोहफा; किसे और कब मिलेगा फायदा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। बीजेपी सरकार ने किसानों को 5,000 रुपए की दीवाली सहायता का एलान किया है।

हालांकि, यह रकम पीएम किसान योजना (pm kisan yojana) की किस्त नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार की अलग आर्थिक मदद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (cm devendra fadnavis) ने घोषणा की है कि किसानों के बैंक खातों में दीवाली से पहले यह राशि भेजने की कोशिश की जाएगी।

85% से ज्यादा तालुके सूखे की चपेट में न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के 85% से ज्यादा तालुके सूखे से प्रभावित हैं। सरकार ने 40 और क्षेत्रों को सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया है। इसके बाद प्रभावित उप-विभागों की संख्या 358 में से 305 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की सहायता देने का फैसला किया गया है, ताकि मुश्किल हालात में उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिल सके। यह पैसा सीधे बैंक खातों में यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजे जाने की योजना है।

हालांकि, रिपोर्ट में 5,000 रुपए की सहायता पाने वाले हर किसान की पात्रता की विस्तृत शर्तें नहीं बताई गई हैं। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि महाराष्ट्र के सभी किसानों या पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को यह रकम मिलेगी। सहायता सूखा प्रभावित किसानों के लिए घोषित की गई है।

किसानों को और क्या राहत मिलेगी? सरकार ने किसानों के बच्चों की शिक्षा फीस में छूट से जुड़ी 1992 की पुरानी पाबंदियां हटाने की बात कही है। अब प्रभावित क्षेत्रों में फीस छूट को व्यापक बनाने का फैसला किया गया है।

इसके अलावा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों को कर्ज वसूली के नाम पर किसानों पर दबाव डालने या उन्हें परेशान करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में भी ऐसे कदम उठाने की कोशिश की जा रही है।