कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! MP सरकार ने 2% बढ़ाया महंगाई भत्ता, एरियर को लेकर भी किया एलान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike Latest News: केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। दीवाली के पावन पर्व से ठीक 8 दिन पहले पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के लाखों सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है।

सरकार ने डीए 2% की वृद्धि करने का आधिकारिक एलान (DA Hike 2026) कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए सीएम यादव ने साफ किया कि राज्य सरकार हर कदम पर अपने कर्मचारियों के हितों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।

राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने जा रही है। यह जनवरी से देय होगी। जनवरी से सितंबर, नौ माह के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% वृद्धि की जाएगी। सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों में सदैव साथ खड़ी है। — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 30, 2026 खाते में कब आएगा बढ़ा हुआ पैसा? अब बात करते हैं कि यह बढ़ा हुआ पैसा कब और कैसे आपके खातों में पहुंचेगा। अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा। वहीं दूसरी ओर, पेंशनभोगियों के लिए बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। 3 समान किस्तों में दिया जाएगा एरियर कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के 9 महीनों का जो बकाया (एरियर) बनता है, उसका भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। इसके साथ ही, अक्टूबर महीने का वेतन (जो नवंबर में मिलेगा) उसके साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सीधे नकद यानी कैश रूप में दिया जाएगा।