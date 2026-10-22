Lucknow Per Capita Income: यूपी की राजधानी लखनऊ के नवाबों की जेब में कितना पैसा, कानपुर वालों से ज्यादा या कम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Lucknow Per Capita Income: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यह शहर हमेशा से अपनी बहुसांस्कृतिक के लिए जाना जाता रहा है। 18वीं व 19वीं सदी में लखनऊ नवाबों की सत्ता का मुख्य केंद्र रहा है।

आज भी यह शासन, प्रशासन, शिक्षा, व्यापार, एयरोस्पेस, वित्त, फार्मास्यूटिकल्स, तकनीक, डिज़ाइन, संस्कृति, पर्यटन, संगीत और कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आज हम आपको इस शहर की प्रति व्यक्ति आय बताएंगे और जानेंगे कि क्या इस शहर की पर कैपिटा इनकम कानपुर से ज्यादा है कम। आइए जानते हैं।

कितनी है लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय? उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं सांख्य विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 का डेटा के अनुसार लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय 257142 रुपये है। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय 216734 रुपये थी।