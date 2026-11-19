बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत का बासमती दुनिया के कई देशों में पसंद किया जाता है। अब भारतीय बासमती बेचने वाली कंपनी ने एक बड़ी अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। बता दें कि बासमती चावल का कारोबार करने वाली कंपनी LT Foods Limited ने अमेरिकी पैकेज्ड फूड कंपनी MK फूड्स होल्डिंग्स, इंक. की 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिग्रहण कंपनी की स्टेप-डाउन मटेरियल सब्सिडियरी LTFA के जरिए किया जा रहा। कंपनी ने बीते दिनों स्टॉक एक्सचेंज मार्केट BSE और NSE को सूचना देते हुए बताया कि इस मामले में पेपरवर्क पूरा हो गया है, साथ ही स्टॉक परचेज एग्रीमेंट (SPA) पर साइन भी किए जा चुके हैं।

पूरी तरह कैश में होगा पेमेंट बता दें कि LTFA की ये डील कैश-फ्री और डेट-फ्री आधार पर MK की पूरी इक्विटी 58 लाख अमेरिकी डॉलर के एंटरप्राइज वैल्यू पर पूरी की जाएगी। CNBC आवाज के मुताबिक ये डील बिना किसी कर्ज के पूरी होगी और पेमेंट पूरी तरह कैश में किया जाएगा। कंपनी की ओर से कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट की मानें तो अधिग्रहण में 0.01 डॉलर फेस वैल्यू वाले कॉमन स्टॉक के 319,532.28 शेयर खरीदे जाएंगे।