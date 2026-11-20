बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhar card) आज के समय में सबसे जरूरी सरकारी दस्तावेजों में शामिल है। बैंकिंग से लेकर स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है। सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी आधार कार्ड (kids Aadhar card) जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों का आधार बनवाने के बाद भी माता-पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के नियमों के मुताबिक, बच्चों के आधार में दो बार बायोमेट्रिक अपडेट (biometric) कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आगे कई जरूरी कामों में परेशानी हो सकती है।

5 साल की उम्र में पहला बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी UIDAI के नियमों के मुताबिक, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसके आधार में पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है। दरअसल, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बनाते समय फिंगरप्रिंट आंखों की आइरिस स्कैन नहीं की जाती है। इस दौरान सिर्फ बच्चे की फोटो और दूसरी जरूरी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। यह अपडेट 5 से 7 साल की उम्र के बीच कराने पर बिल्कुल मुफ्त है।