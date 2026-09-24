चीन-अमेरिका नहीं भारत में है दुनिया की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन, ₹100000000000 खर्च कर ये करने जा रहे कारनामा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परियोजनाओं के जरिए भारत का प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, ताकि एक "एक देश, एक गैस ग्रिड" बनाया जा सके। अलग-अलग इलाकों में 17,000 से 21,000 किलोमीटर से अधिक लंबी क्रॉस-कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें चालू हैं।

दूर-दराज के औद्योगिक क्लस्टर और रिहायशी इलाकों को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर और पाइपलाइनें बनाने का काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। इन्हीं में से एक है कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन (Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline)। ये न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है।

कितनी है टोटल लंबाई? कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (KGPL) भारत में बन रहा एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये तैयार होने के आखिरी चरण में है। इसकी कुल लंबाई 2,805 किलोमीटर (1,743 मील) है और यह गुजरात के कांडला पोर्ट से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक फैली हुई है।

कितना आएगा खर्च? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर ₹9,000–10,000 करोड़ का खर्च आएगा। इसे IHB लिमिटेड बना रही है, जो भारत की तीन पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSUs) - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) - का एक जॉइंट वेंचर है।

यह पाइपलाइन रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) बॉटलिंग प्लांट से जोड़ती है।

इन राज्यों से होकर गुजरेगा रूट मध्य प्रदेश (गुजरात: 1,076 किमी, मध्य प्रदेश: 621 किमी, उत्तर प्रदेश: 1,108 किमी) से गुजरते हुए गुजरात में कांडला आयात टर्मिनल को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से जोड़ता है। इसे सालाना लगभग 8.3 मिलियन मीट्रिक टन (mmtpa) की ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत की कुल LPG मांग का लगभग 25% पूरा करेगा।