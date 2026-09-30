खत्म होने जा रहा सज्जन जिंदल की सीमेंट कंपनी का वजूद! क्या होगा शेयरहोल्डर्स का? ये है प्लानिंग
जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड ने अपनी लिस्टेड सब्सिडियरी शिवा सीमेंट के विलय को मंजूरी दे दी है, जिससे एक एकीकृत सीमेंट ...और पढ़ें
HighLights
जेएसडब्ल्यू सीमेंट का शिवा सीमेंट में होगा विलय
एकीकृत सीमेंट प्लेटफॉर्म और तालमेल का लक्ष्य
नियामक मंजूरी 12-14 महीने में मिलने की उम्मीद
एजेंसी, नई दिल्ली। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड में इसकी लिस्टेड सब्सिडियरी शिवा सीमेंट का विलय होगा। इस कदम से इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लेटफॉर्म तैयार होगा और परिचालन, वित्तीय तथा प्रबंधन स्तर पर तालमेल का लाभ मिलेगा।
कंपनी ने जारी सूचना में कहा कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शिवा सीमेंट के जेएसडब्ल्यू सीमेंट में विलय समेत व्यवस्था की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार, ‘‘जेएसडब्ल्यू सीमेंट, शिवा सीमेंट के शेयरधारकों को शिवा सीमेंट में रखे प्रत्येक 41 रुपये अंकित मूल्य के दो रुपये वाले शेयर के बदले 10 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच शेयर जारी करेगी।’’
अभी ली जाएगी मंजूरी
यह योजना शेयर बाजारों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), ओडिशा औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम तथा शेयरधारकों और कर्जदाताओं समेत अन्य वैधानिक एवं नियामकीय प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी मिलने के अधीन है।
कंपनी ने कहा, ‘‘नियामकीय मंजूरियां समय पर मिलने की स्थिति में यह लेनदेन 12-14 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।’’
बाहरी खरीद पर निर्भरता घटेगी
जेएसडब्लू सीमेंट ने कहा कि विलय से वित्तीय, प्रबंधकीय, तकनीकी, वितरण और विपणन संसाधनों को एक साथ लाया जा सकेगा, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी। इससे शिवा सीमेंट की ‘क्लिंकर’ इकाई के जरिये पिछड़े एकीकरण की सुविधा भी मिलेगी और बाहरी खरीद पर निर्भरता कम होगी।
वित्तीय स्तर पर जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने बेहतर वित्तपोषण सुविधा, कम वित्तपोषण लागत और अंतर-कंपनी गारंटी खत्म होने का उल्लेख किया।
बड़ी कंपनी में मिलेगा एक्सपोजर
जेएसडब्लू सीमेंट ने कहा कि योजना से प्रशासनिक कार्यों की दोहराव और अनुपालन संबंधी जरूरतें भी कम होंगी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) निलेश नरवेकर ने कहा, ‘‘प्रस्तावित विलय अधिक एकीकृत और दक्ष कारोबार बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इससे परिचालन और वित्तीय तालमेल का लाभ मिलेगा, पिछड़ा एकीकरण मजबूत होगा और हमारी कॉरपोरेट संरचना सरल होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे शिवा सीमेंट के सार्वजनिक शेयरधारकों को बड़ी और सूचीबद्ध कंपनी की वृद्धि में सीधे भाग लेने का अवसर मिलेगा।’’
66.23 प्रतिशत हिस्सेदारी
जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने जनवरी 2018 में शिवा सीमेंट में 37 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी और इसके बाद खुली पेशकश की थी। फिलहाल उसके पास शिवा सीमेंट की 66.23 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी की सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता 24.10 एमटीपीए और ‘क्लिंकर’ उत्पादन क्षमता 9.74 एमटीपीए है।
‘क्लिंकर’ सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में तैयार होने वाला एक मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ है। यह आमतौर पर गहरे भूरे या काले रंग के छोटे, सख्त दानों या कंकड़ों जैसा होता है।
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