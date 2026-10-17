स्टारलिंक के मालिक मस्क के देश पर अब अंबानी की नजर, जर्मनी तक Jio को फैलाने की तैयारी!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिका में रिफाइनरी लगाने की घोषणा करने के बाद रिलायंस समूह वहां के टेलीकॉम सेक्टर में उतरने की सोच रही है। Jio प्लेटफार्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कंपनी के ग्लोबल विस्तार योजनाओं का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि आने वाले समय में करीब 12 रणनीतिक साझेदारियों के जरिए जियो की टेक्नोलोजी करीब 150 करोड़ अतिरिक्त ग्राहकों तक पहुंचने की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों से लेकर पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील बाजार भी कंपनी की आगे विस्तार करने की योजना में शामिल हैं।

स्थानीय कंपनियों से पार्टनरशिप की योजना आकाश अंबानी ने कहा कि Jio का ध्यान सिर्फ उन बाजारों पर नहीं है जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भी फाइबर रोलआउट की मौजूदा स्थिति कंपनी के लिए अवसर पैदा कर सकती है। कंपनी का इरादा इन देशों में सीधे टेलीकॉम आपरेटर बनने का नहीं, बल्कि स्थानीय संचार कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर अपना टेक्नोलोजी स्टैक उपलब्ध कराने की है।

ये खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क अपनी टेलीकॉम कंपनी स्टारलिंक की भारत में इंट्री कराना चाहते हैं। हाल ही में लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर उन्होंने अंबानी फैमिली के नाम पर तंज कसा था।