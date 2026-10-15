बेटी ईशा को असाइनमेंट सब्मिट करने में हुई देरी तो पिता मुकेश अंबानी ने बनाया Jio, आज बना ₹10 लाख करोड़ का साम्राज्य

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी बीच Jio की शुरुआत के पीछे एक कॉलेज असाइनमेंट से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सामने आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने बताया कि साल 2009-2010 में अपना असाइनमेंट सब्मिट करते वक्त उन्हें जियो शुरू करने का आइडिया आया था। जो कि आज ₹10 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है।

असाइनमेंट सब्समिट में देरी हुई तो बना Jio भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के चलते ईशा को अपने कॉलेज असाइनमेंट को सब्मिट करने में दिक्कत आई थी। इस प्रॉब्लम का सामना करने के बाद ईशा और भाई आकाश अंबानी के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि देश में पश्चिमी देशों जैसी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सुविधा क्यों नहीं है। इसी चर्चा ने आगे चलकर जियो के विचार को आकार देने में भूमिका निभाई।

ईशा अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित IPO से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय वह और आकाश अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टियों में मुंबई आए हुए थे। उन्हें कॉलेज का एक असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना था, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और वह उसे अपलोड नहीं कर सकीं।

ईशा के मुताबिक, इस घटना के बाद दोनों के बीच चर्चा हुई कि भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी उस लेवल की क्यों नहीं है, जैसी उन्होंने वेस्टर्न कंट्री में देखी थी। आकाश अंबानी का मानना था कि इस समस्या का समाधान एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी बनाकर किया जा सकता है, जो देश में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने में मदद करे।

2016 में लॉन्च हुआ Jio इस शुरुआती विचार के कई साल बाद सितंबर 2016 में रिलायंस जियो ने कॉमर्शियल सर्विस शुरू की। कंपनी ने शुरुआत में फ्री वॉयस कॉल और डेटा सर्विसेस की पेशकश की। इसके बाद कम कीमत वाले डेटा प्लान और व्यापक नेटवर्क विस्तार के जरिए भारतीय टेलीकॉम बाजार में कॉम्पटीशन तेज हुई और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा।