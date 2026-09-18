'कच्चे तेल में अभी बड़ी तेजी नहीं आई', युद्ध और क्रूड पर क्रिस वुड की चेतावनी; क्या $120 डॉलर तक जाएगा भाव?

नई दिल्ली। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफ़रीज़ के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड ने ईरान-अमेरिका युद्ध (Iran-US War) और कच्चे तेल की कीमतों (Crude Prices) को लेकर एक बड़ा दावा किया है। क्रिस वुड के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अमेरिका में मध्यावधि चुनावों तक जारी रहने की संभावना है, और तनाव कम करने की पहल अमेरिका की ओर से ही होनी चाहिए। वुड ने कहा कि ईरान के उस मौजूदा रुख पर बने रहने की संभावना है, जिसके तहत वह अमेरिका के साथ केवल उसी 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MOU) के आधार पर बातचीत करेगा, जिस पर कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए थे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान एक डील पर विचार कर रहा था, लेकिन वुड का मानना है कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका MOU के आधार पर बातचीत नहीं करता। मनीकंट्रोल के साथ बातचीत में वुड ने कहा, "मेरा मानना है कि यह गतिरोध मिड-टर्म चुनावों तक जारी रहेगा।"

लाल सागर में जोखिम और बढ़ा क्रिस वुड ने कहा कि रेड सी में हाल की घटनाओं ने जोखिम को और बढ़ा दिया है। हैरानी की बात बस यही है कि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे इस तनाव और महत्वपूर्ण ऑयल रूट, Strait of Hormuz पर मंडराते खतरे के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जो तेल की कीमतों में भारी उछाल ला सकती है।