टाटा में जारी घमासान से टूटे समूह के शेयर, ये स्टॉक तो हो गया क्रैश; सबसे मूल्यवान कंपनी के शेयरों में भी गिरावट

नई दिल्ली। टाटा समूह (Tata Group) में एन चंद्रा की पुनर्नियुक्ति और इसके खिलाफ नोएल टाटा के तेवर के चलते देश के इस दिग्गज औद्योगिक समूह में घमासान मचा हुआ है, और कंपनियों के शेयरों (Tata Group Shares) पर इसका असर देखने को मिल रहा है। 17 सितंबर को जब टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रा के कार्यकाल को दोबारा मंजूरी मिली तो टाटा समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिली, लेकिन नोएल टाटा ने इस पर विरोध जताया तो आज 18 सितंबर को शेयरों में गिरावट गहरा गई।

टाटा केमिकल्स के शेयरों में 8.5% तक की गिरावट आई, जबकि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर 3.1% तक टूट गए। इसके अलावा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में 2% और टाटा पावर में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। केमिकल से मोटर्स शेयर टूटे टाटा केमिकल के शेयर इंट्रा डे में 8 फीसदी से ज्यादा टूट गए। टाटा केमिकल के शेयर 729 रुपये पर खुले और 711 रुपये का निचला स्तर छू लिया।

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर भी 4 फीसदी तक गिर गए। कंपनी के शेयर 688 रुपये पर खुले और 682.50 रुपये का लो लगा दिया।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 3 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा, टाटा पावर के शेयरों में शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है और 360 रुपये का निचला स्तर छूने के बाद 367 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। अधर में टाटा संस की लिस्टिंग पिछले सेशन में टाटा संस द्वारा एन. चंद्रशेखरन को फिर से चेयरमैन नियुक्त करने और पब्लिक लिस्टिंग पर विचार करने की बात कहने के बाद शेयरों में तेज़ी आई थी, जबकि शेयरहोल्डर शापूरजी पल्लोंजी ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विवाद के चलते टाटा संस की लिस्टिंग फिर अटकती हुई दिख रही है।