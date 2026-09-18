नवरत्न कंपनी को मिला बुलेट ट्रेन पर ₹5400 करोड़ का ठेका, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बाद पाया बड़ा मुकाम
BEML लिमिटेड ने NHSRCL से मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ₹5,400 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ...और पढ़ें
HighLights
BEML को NHSRCL से ₹5400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला।
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल के लिए रोलिंग स्टॉक आपूर्ति।
भारत में हाई-स्पीड रेल के स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। BEML लिमिटेड ने नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) से ₹5,400 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर के लिए हाई-स्पीड रोलिंग स्टॉक की सप्लाई और मेंटेनेंस शामिल है। यह अहम ऑर्डर BEML के ऑर्डर बैकलॉग को काफी बढ़ाता है और भारत में हाई-स्पीड रेल के स्वदेशीकरण की दिशा में उसकी लीडरशिप को मजबूत करता है।
₹5,400 करोड़ के इस ऑर्डर के साथ BEML की ऑर्डर बुक काफी बढ़ गई है। जुलाई 2026 तक इसकी ऑर्डर बुक ₹16,285 करोड़ की थी। यह कॉन्ट्रैक्ट NHSRCL के एक अहम बदलाव का संकेत है, जिसमें रोलिंग स्टॉक के सीधे इंटरनेशनल इंपोर्ट के बजाय घरेलू इंजीनियरिंग कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
क्या करती है BEML?
BEML लिमिटेड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भारी अर्थमूविंग इक्विपमेंट, डिफेंस फोर्सेज के लिए गाड़ियां और मेट्रो व इंडियन रेलवे के लिए कोच बनाती है।
इस सेगमेंट के तहत, कंपनी ने शुरुआत में भारतीय रेलवे और बाद में मेट्रो के लिए कोच बनाए। इसके लिए उसने 1948 में सरकार द्वारा स्थापित अपनी पहली इंटीग्रेटेड रेल कोच फैसिलिटी का इस्तेमाल किया। 2002 में, कंपनी ने भारत में मेट्रो कार बनाने के लिए रोटेम (कोरिया) के साथ एक टेक्निकल सहयोग समझौता किया। बाद में, मेट्रो ट्रेन सेट के निर्माण और इंटीग्रेशन को स्वदेशी बनाने के लिए, BEML ने DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) से डेवलपमेंटल ऑर्डर हासिल किया। कंपनी ने अब तक भारत में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 1,100 से ज़्यादा मेट्रो कारें सप्लाई की हैं।
BEML का 5 साल में 28.54% रिटर्न
BEML का मार्केट कैप ₹17,332 करोड़ है। इसकी मौजूदा कीमत ₹ 2,081 रुपये के आसपास है। इसमें 3.38% की तेजी देखने मिल रही है। BEML शेयर में 7.54% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 5 साल में इसने 28.54 का रिटर्न दिया है। साथ 3 साल का रिटर्न 19.70% है।
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