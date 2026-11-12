Cigarette Price Hike: महंगी हुई गोल्ड फ्लेक सिगरेट, ITC ने दूसरी बार बढ़ाए दाम; ₹125 वाली डिब्बी अब कितने की मिलेगी?
ITC Cigarette Price Hike: आईटीसी ने इस साल दूसरी बार गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगरेट के दाम बढ़ाए हैं, जिससे 10 ...और पढ़ें
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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी ने इस साल दूसरी बार गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हैं। अब 10 सिगरेट वाली एक डिब्बी खरीदने के लिए ग्राहकों को 135 रुपए खर्च करने होंगे। पहले इसकी कीमत 125 रुपए थी। यानी कंपनी ने एक पैकेट पर सीधे 10 रुपए बढ़ा दिए हैं।
यह नई कीमत गोल्ड फ्लेक प्रीमियम (Gold Flake Premium) की रेगुलर साइज फिल्टर टिप्ड (RSFT) सिगरेट पर लागू होगी। इसकी लंबाई 60 से 70 मिलीमीटर के बीच है।
इस साल दूसरी बार बढ़े दाम
आईटीसी ने इससे पहले जून 2026 में भी गोल्ड फ्लेक प्रीमियम के दाम बढ़ाए थे। तब 10 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत 115 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए की गई थी। अब कंपनी ने इसे फिर 10 रुपए महंगा कर दिया है।
इस तरह जून से अब तक इस सिगरेट के एक पैकेट पर कुल 20 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कीमत करीब 17.4% बढ़ गई है। जो पैकेट जून से पहले 115 रुपए में मिलता था, उसके लिए अब 135 रुपए देने होंगे।
क्यों बढ़ रही सिगरेट की कीमतें?
सिगरेट कंपनियों पर टैक्स बढ़ने और लागत का दबाव बना हुआ है। इसके अलावा कानूनी सिगरेट बाजार में बिक्री को लेकर भी चुनौतियां हैं। ऐसे में कंपनियां बढ़े हुए टैक्स और दूसरी लागत की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ा रही हैं।
हालांकि, बार-बार कीमतें बढ़ने से ग्राहकों की जेब पर बोझ पड़ता है। इससे सिगरेट की मांग पर भी असर पड़ सकता है।
दूसरे कारोबार पर ITC का फोकस
आईटीसी अब अपने कारोबार को सिगरेट से आगे बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। कंपनी FMCG कारोबार का विस्तार करना चाहती है। इसके अलावा पेपरबोर्ड कारोबार को फिर से मजबूत करने और कमाई के नए रास्ते तैयार करने पर काम कर रही है।
योगा बार और प्रसुमा (Yoga Bar and Prasuma) जैसे डिजिटल ब्रांड्स का कारोबार बढ़ाना भी कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। ताजा खाद्य उत्पादों और कृषि से जुड़े वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर भी कंपनी का फोकस है।
सितंबर तिमाही के प्रदर्शन में FMCG, पेपरबोर्ड, कृषि और डिजिटल ब्रांड्स का योगदान बढ़ता दिखा। इन कारोबारों की ग्रोथ ने टैक्स बढ़ने के बाद सिगरेट कारोबार पर पड़े दबाव को कुछ हद तक कम किया।
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