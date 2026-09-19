Is Today Bank Closed: क्या आज शनिवार को बैंक बंद हैं, चेक करें आपके शहर में 19 सितंबर को बैंक खुले हैं या नहीं
Is Today Bank Closed: आज 19 सितंबर को पूरे भारत में बैंक खुले हैं क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार ...और पढ़ें
HighLights
आज 19 सितंबर को पूरे भारत में बैंक खुले हैं।
बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं।
दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, ऑनलाइन सेवा जारी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Is Today Bank Closed: भारत का सेंट्रल बैंक हर महीने राज्यों के हिसाब से बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी न हो और वे अपने बैंकिंग काम उसी हिसाब से प्लान कर सकें। हालांकि, यह लिस्ट पब्लिक हॉलिडे की होती है। यानी कोई त्यौहार या फिर किसी राज्य या शहर में कोई विशेष पर्व हो तो उस दिन उस शहर या राज्य में बैंक बंद रहते हैं। लेकिन शनिवार के दिन बैंक के खुले या बंद होने को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहती है।
आज शनिवार का दिन है और तारीख 19 सितंबर की (Bank Open or Closed) है। ऐसे में आज भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि क्या आज बैंक बंद या फिर खुले? अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर आज शनिवार 19 सितंबर को बैंक खुले हैं या नहीं।
क्या आज बैंक बंद हैं? Is Today Bank Closed
आज 19 सितंबर, 2026 को पूरे भारत में बैंक खुले हैं। क्योंकि आज महीने का तीसरा शनिवार है। भारत में बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें (अगर लागू हो) शनिवार को ऑफलाइन सेवाओं के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते उस दिन कोई तय छुट्टी न हो। यानी बैंक की ब्रांच हर महीने की पहले, तीसरे और पांचवे शनिवार को खुली रहती है। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार और तय क्षेत्रीय या राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन बैंक बंद रहते हैं।
बैंक ब्रांच बंद होने पर भी मोबाइल बैंकिंग रहती है चालू
जिस दिन बैंक ब्रांच बंद रहती हैं, उस दिन आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जरूरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक की छुट्टी वाले दिन ग्राहक ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, जब तक कि सर्विस प्रोवाइडर उन्हें तकनीकी समस्याओं या किसी अन्य कारण से खास तौर पर सूचित न करे।
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