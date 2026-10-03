Is Today Bank Closed: क्या आज बैंक बंद हैं, चेक करें आपके शहर में खुले हैं या नहीं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Is Today Bank closed: शुक्रवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के चलते पूरे भारत में बैंक बंद थे। लेकिन आज शनिवार 3 अक्टूबर को बैंक बंद हैं या फिर नहीं, इसे लेकर लोगो के मन में कन्फ्यूजन है। अगर आप भी आज बैंक ब्रांच जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि आज बैंक की ब्रांज खुली रहेगी या नहीं।

क्योंकि भारत में में शनिवार को लेकर बैंक ब्रांच खुलने या फिर बंद (Bank Open Or Closed) होने के अलग-अलग नियम हैं। आइए जानते हैं कि आज 3 अक्टूबर को बैंक बंद हैं या फिर खुले। क्या आज बैंक बंद हैं? Is Today Bank closed आज यानी शनिवार 3 अक्टूबर 2026 को पूरे भारत में बैंक खुले रहेंगे। दरअसल, आज महीने का पहला शनिवार है। महीने के पहले शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। हालांकि, अगर कोई त्यौहार पड़ जाए तो उस दिन छुट्टी भी रह सकती है। लेकिन आमतौर पर भारत में पहले और तीसरे शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। वहीं, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं।