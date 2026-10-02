Bank Holiday: गांधी जयंती पर आज बैंक बंद, तो क्या कल शनिवार खुलेगी आपके शहर की ब्रांच? यहां करें चेक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप आज 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को बैंक बंद होने के कारण अपना काम नहीं निपटा पाए हैं और सोच रहे हैं कि कल शनिवार को बैंक (Bank open or close) खुलेंगे या नहीं, तो आपके लिए राहत की खबर है। कल शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को देश भर में बैंक खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह काम होगा।

कल 3 अक्टूबर (शनिवार) को क्यों खुले रहेंगे बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार बैंक केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहला, तीसरा और पांचवां (5th) शनिवार बैंकों के लिए रेगुलर वर्किंग डे होता है। चूंकि 3 अक्टूबर 2026 महीने का पहला शनिवार है, इसलिए कल देश भर के सभी सरकारी, प्राइवेट, क्षेत्रीय और सहकारी बैंक खुले रहेंगे। आप शाखा जाकर अपने पेंडिंग काम (जैसे कैश जमा/निकासी, पासबुक प्रिंटिंग, ड्राफ्ट आदि) निपटा सकते हैं।

आज (2 अक्टूबर) क्यों बंद थे बैंक? आज शुक्रवार, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश (National Holiday) है। RBI के 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक शाखाएं अनिवार्य रूप से बंद रहीं।