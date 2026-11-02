US-ईरान युद्ध हो जाएगा समाप्त? अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान सरकार को मिले विशेष अधिकार, सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने दी मंजूरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संपर्क जारी हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सरकार को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं और उनका दायरा कितना होगा।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, पेजेशकियान ने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “हम बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में सर्वोच्च नेता ने भी सरकार को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं।”

राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ मध्यस्थों के जरिए संदेशों के आदान-प्रदान की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच संपर्क सीधे बातचीत के बजाय मध्यस्थों के माध्यम से हो रहे हैं। कतर और पाकिस्तान इस कूटनीतिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

बिना समझौते के खत्म हुई बातचीत समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान और कतर के मध्यस्थों के बीच युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से कई दिनों तक बातचीत हुई। हालांकि, इन चर्चाओं के बाद भी किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि मध्यस्थों के जरिए बातचीत और विचार-विमर्श काफी तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी शर्तें और प्रस्ताव सामने रख दिए हैं। अब बहुत कुछ अमेरिकी प्रशासन के रुख पर निर्भर करता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की ओर से बातचीत के प्रस्तावों में बदलाव भी किए गए हैं, ताकि किसी सहमति पर पहुंचने की स्थिति में उसे लागू करना आसान हो सके। हालांकि, दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे बातचीत को जटिल बना रहे हैं।