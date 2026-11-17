नई दिल्ली। देश की दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को सरकार से पानीपत स्थित अपनी रिफाइनरी से व्यावसायिक बिक्री के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) की आपूर्ति करने की मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कंपनी के चेयरमैन ए एस साहनी के हवाले से इस बात की जानकारी दी।

ए एस साहनी ने बताया कि रिफाइनर नई परियोजनाओं में निवेश करने से पहले भविष्य में एसएएफ (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) की बिक्री के लिए एयरलाइंस के साथ समझौते करने की योजना बना रहा है। साहनी ने आगे कहा कि आईओसी की पानीपत सुविधा 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए देश के 1% मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त एसएएफ का उत्पादन करने में सक्षम होगी।