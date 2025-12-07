Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IndiGo की कमाई घटने का अनुमान, शेयरहोल्डर्स को होगा नुकसान; इस वजह से महंगा हो सकता है फ्लाइट टिकट

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    इंडिगो (Indigo Crisis) एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। नए पायलट फटीग मैनेजमेंट नियमों के कारण उड़ानें रद्द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घट सकती है इंडिगो की कमाई

    नई दिल्ली। मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo Crisis) की हाल की कई उड़ानें कैंसल हो गई हैं, जो भारत के नए पायलट फटीग मैनेजमेंट नियमों का पालन करने में आने वाली चुनौतियों की वजह से हुई हैं। इससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं और एयरलाइन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है।
    इन फ्लाइट कैंसल से कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितनी घट सकती है कमाई

    अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा हालातों में इंडिगो की तिमाही कमाई में 5–7% की कमी आ सकती है, जिससे आमतौर पर पीक ट्रैवल सीजन के दौरान प्रॉफिट पर निगेटिव असर पड़ सकता है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है पायलटों की सैलरी, जो पहले से ही कुल स्टाफ कॉस्ट का लगभग आधा हिस्सा है, और बढ़ने वाली है।
    ब्रोकरेज फर्म ने अपने FY26 और FY28 के अर्निंग्स-पर-शेयर (EPS) अनुमानों में 20-20% की कटौती की है और एबिटा अनुमानों में 1–4% की कमी की है।

    ATF की बढ़ती कीमतें भी बड़ी समस्या

    ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतें (Aviation Turbine Fuel Price) भी एक चुनौती हैं। दिसंबर से एयरलाइंस के लिए ATF महंगा हो जाएगा क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में औसतन 5,113.75 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की है, जो लगातार तीसरे महीने की बढ़ोतरी है। इसका असर फ्लाइट टिकट की कीमतों पर पड़ सकता है।

    मार्जिन और कम हो सकता है

    वहीं सिटी का अनुमान है कि सुधार के उपाय लागू होने के बाद इंडिगो का ऑपरेशन अगले महीने तक स्थिर हो जाएगा। हालांकि, इसने चेतावनी दी है कि कमजोर रुपया और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्जिन और कम हो सकता है।
    बता दें कि ATF का रेट अब दिल्ली में 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,02,371.02 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 93,281.04 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,03,301.80 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है, जिससे एयरलाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर नया दबाव बढ़ गया है।

    नवंबर में भी महंगा एटीएफ

    इससे पहले नवंबर में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में लगभग 1% की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि कमर्शियल LPG की कीमतों में 5 रुपये प्रति सिलेंडर की मामूली कटौती की गई थी। पिछले महीने, राष्ट्रीय राजधानी में कीमत 777 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ाकर 94,543.02 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई थी।

    ये भी पढ़ें - अदाणी का एविएशन सेक्टर में बड़ा दांव, खरीद ली नई कंपनी; बहुत तगड़ा है प्लान

     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US