IndiGo की कमाई घटने का अनुमान, शेयरहोल्डर्स को होगा नुकसान; इस वजह से महंगा हो सकता है फ्लाइट टिकट

नई दिल्ली। मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo Crisis) की हाल की कई उड़ानें कैंसल हो गई हैं, जो भारत के नए पायलट फटीग मैनेजमेंट नियमों का पालन करने में आने वाली चुनौतियों की वजह से हुई हैं। इससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं और एयरलाइन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इन फ्लाइट कैंसल से कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं।

कितनी घट सकती है कमाई अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा हालातों में इंडिगो की तिमाही कमाई में 5–7% की कमी आ सकती है, जिससे आमतौर पर पीक ट्रैवल सीजन के दौरान प्रॉफिट पर निगेटिव असर पड़ सकता है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है पायलटों की सैलरी, जो पहले से ही कुल स्टाफ कॉस्ट का लगभग आधा हिस्सा है, और बढ़ने वाली है।

ब्रोकरेज फर्म ने अपने FY26 और FY28 के अर्निंग्स-पर-शेयर (EPS) अनुमानों में 20-20% की कटौती की है और एबिटा अनुमानों में 1–4% की कमी की है।

ATF की बढ़ती कीमतें भी बड़ी समस्या ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतें (Aviation Turbine Fuel Price) भी एक चुनौती हैं। दिसंबर से एयरलाइंस के लिए ATF महंगा हो जाएगा क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में औसतन 5,113.75 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की है, जो लगातार तीसरे महीने की बढ़ोतरी है। इसका असर फ्लाइट टिकट की कीमतों पर पड़ सकता है।

मार्जिन और कम हो सकता है वहीं सिटी का अनुमान है कि सुधार के उपाय लागू होने के बाद इंडिगो का ऑपरेशन अगले महीने तक स्थिर हो जाएगा। हालांकि, इसने चेतावनी दी है कि कमजोर रुपया और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्जिन और कम हो सकता है।

बता दें कि ATF का रेट अब दिल्ली में 99,676.77 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,02,371.02 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 93,281.04 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,03,301.80 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है, जिससे एयरलाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर नया दबाव बढ़ गया है।