अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर हुई 12.29%, ईंधन और बिजली के बढ़े दाम; आम आदमी के लिए बुरी खबर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर में थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 12.29% पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 11.39% रही थी। यानी एक महीने के भीतर थोक महंगाई में 0.90% अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक कीमतों में तेजी का दबाव बना हुआ है। अक्टूबर का आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान से भी ज्यादा रहा है।

थोक महंगाई में यह बढ़ोतरी बताती है कि कारोबारियों और उत्पादकों के स्तर पर सामान की कीमतों का दबाव अभी कम नहीं हुआ है। इसका असर आगे चलकर आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है। WPI इंडेक्स और महंगाई दर थोक मूल्य इंडेक्स (WPI), जिसका आधार वर्ष 2022-23 है, सितंबर से 0.71 प्रतिशत बढ़कर 113.3 पर पहुंच गया। इस महीने ईंधन और बिजली की कीमतों में 4.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कुल सूचकांक में हुई बढ़ोतरी का लगभग नौ-दसवां हिस्सा है।

कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 70.80 प्रतिशत बढ़ गईं, जो सितंबर में 57.32 प्रतिशत थीं। खनिज तेल (जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं) की महंगाई दर 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई। सितंबर में 0.43 प्रतिशत की गिरावट के बाद, बिजली की कीमतों में साल-दर-साल आधार पर 8.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विनिर्मित उत्पादों (manufactured products) - जो थोक मूल्य सूचकांक की टोकरी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं, उसमें महंगाई दर 9.76 प्रतिशत से घटकर 9.54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, बुनियादी धातुओं और रसायनों की कीमतों में तेजी जारी रही, जो लगभग 17.21 प्रतिशत और 17.53 प्रतिशत तक पहुंच गईं।

थोक खाद्य इंडेक्स, जिसमें प्राथमिक खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं, में महंगाई दर 8.58 प्रतिशत दर्ज की गई, जो सितंबर में 8.66 प्रतिशत थी। प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में महंगाई दर बढ़कर 8.26 प्रतिशत हो गई, जबकि विनिर्मित खाद्य उत्पादों में महंगाई दर घटकर 9.24 प्रतिशत रह गई। क्या होती है थोक महंगाई दर? थोक महंगाई दर यानी Wholesale Price Index (WPI) के जरिए बाजार में थोक स्तर पर बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापा जाता है। इसमें खाद्य वस्तुएं, ईंधन, बिजली, कच्चा माल और फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले सामान शामिल होते हैं। खुदरा महंगाई के मुकाबले इसका असर पहले कारोबारियों और उत्पादकों पर दिखाई देता है। यदि कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है, तो वे आगे चलकर इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।