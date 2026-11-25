बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पोल्ट्री उद्योग ने मक्का और सोयाबीन की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार से इनकी जमाखोरी रोकने और स्टॉक लिमिट लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन (AIPBA) ने बुधवार को सरकार से करीब 30 लाख टन मक्का सरकारी भंडार से पोल्ट्री उद्योग को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की भी अपील की। एसोसिएशन के मुताबिक, सरकार ने इसी तरह की राहत एथेनॉल निर्माताओं को भी दी है।

पिछले 50 सालों में सबसे गंभीर संकट में पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि पिछले 50 सालों में पोल्ट्री उद्योग इस समय के सबसे गंभीर संकटों में से एक का सामना कर रहा है। मुर्गियों के दाने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से किसानों की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है। AIPBA के अध्यक्ष बहादुर अली ने मीडिया को बताया कि पोल्ट्री फीड की कीमत करीब ₹15,000 प्रति टन बढ़ गई है। इससे कारोबार करना मुश्किल हो रहा है और कई किसानों को उत्पादन घटाना या फार्म बंद करना पड़ रहा है।

25 प्रतिशत पोल्ट्री फार्म बंद बहादुर अली ने अरोप लगाया कि मक्का और सोयाबीन का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद बाजार में कृत्रिम कमी और जमाखोरी के कारण कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी और कृषि आंकड़े दोनों फसलों का पर्याप्त उत्पादन दिखाते हैं। ऐसे में मौजूदा संकट की वजह वास्तविक उत्पादन की कमी नहीं है।

एसोसिएशन के अनुसार, पोल्ट्री फीड बनाने वाली फैक्ट्रियों में उत्पादन और मांग 15-20% तक घट गई है। वहीं, देश के 20-25% पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भी इसका असर दिख रहा है।