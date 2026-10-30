पहले 6 महीनों में सरकार का राजकोषीय घाटा 7.15 लाख करोड़ रुपये, पूरे साल के लक्ष्य का 42%

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 7.15 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित किए गए राजकोषीय घाटे लक्ष्य का 42.1 प्रतिशत है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी डेटा में दी गई।

पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में देश को 5.7 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा हुआ था। सरकार को कितना टैक्स मिला सरकारी डेटा के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश की शुद्ध कर प्राप्तियां 12.8 लाख करोड़ रुपये रही हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12.3 लाख करोड़ रुपये थीं। यह शुद्ध कर प्राप्तियों में सालाना आधार पर 4.06 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

वित्त वर्ष 27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में गैर-कर आय 4.8 लाख करोड़ रुपये रही है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.7 लाख करोड़ रुपये थी। यह गैर-कर आय में सालाना आधार पर 2.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुछ सरकारी खर्च 25.5 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 23 लाख करोड़ रुपये था। यह सालाना आधार पर 10.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।