देश के पहले ट्रक 'TMB 312' की कहानी, किसने बनाया था ये फौलादी वाहन; कहां से आए थे टायर और कलपुर्जे?

नई दिल्ली। 1947 में आजादी के बाद भारत, तेजी से औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ा। 50 के दशक में मशीनीकरण और कारखानों की शुरुआत का दौर आया और भारत आयात के बजाय कई सामानों का उत्पादन करने लगा। इसी दौरान साल 1954 में वह वक्त आया जब भारत में पहला ट्रक बनकर तैयार हुआ। भारत में ट्रक, ट्रांसपोर्ट का एक अहम माध्यम है। वैसे तो ट्रक, माल ढुलाई के लिए है लेकिन देश में एक वक्त वह भी था जब लोग ट्रक की सवारी भी करते थे और इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया।

क्या आप जानते हैं भारत में बना पहला ट्रक कौन-सा था और इसे किस कंपनी ने बनाकर तैयार किया। आइये आपको बताते हैं भारत के पहले ट्रक की कहानी और उसके निर्माण से जुड़ा दिलचस्प इतिहास भारत का पहला ट्रक 'TMB 312' भारत में बना पहला ट्रक 'टाटा मर्सिडीज़-बेंज़ 312' (TMB 312) था। इस ट्रक को साल 1954 में TELCO (टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी अब टाटा मोटर्स) ने जर्मन कंपनी डेमलर-बेंज़ (मर्सिडीज़-बेंज़) के साथ मिलकर बनाया था। इस ट्रक का निर्माण पुणे स्थित टेल्को (TELCO) प्लांट में शुरू हुआ था। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी।

JRD Tata की जर्मनी यात्रा जेआरडी टाटा, जिन्हें "आधुनिक भारत का जनक" भी कहा जाता है, ने 20वीं सदी के बीच में जर्मनी का दौरा किया ताकि एक बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी, डेमलर-बेंज के साथ साझेदारी की जा सके। इस यात्रा का मकसद भारत में एडवांस्ड ट्रक टेक्नोलॉजी लाना था और इसी का नतीजा रहा कि 1954 में सफल जॉइंट वेंचर के तहत टाटा का पहला ट्रक बनकर तैयार हुआ। TMB 312 डीज़ल इंजन वाला एक मीडियम-ड्यूटी ट्रक था। उस समय मौजूद दूसरे ट्रकों की तुलना में यह बहुत एडवांस्ड ट्रक था।