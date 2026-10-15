वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने पहली छमाही में गाड़े झंडे, निर्यात 14% बढ़कर पहुंचा 476 अरब डॉलर के पार

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं) सितंबर में 80.75 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो सितंबर 2025 की तुलना में 10.99 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह जानकारी गुरुवार को जारी आंकड़ों में दी गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष 27 की अप्रैल-सितंबर ( India Export ) अवधि के लिए कुल निर्यात का अनुमान 476.20 अरब डॉलर है, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025-26 में यह 418.31 अरब डॉलर था। यह सालाना आधार पर 13.84 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दिखाता है।

इस वित्तीय वर्ष के छह महीनों में, वस्तुओं के निर्यात का कुल मूल्य 259.89 अरब डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025-26 के दौरान यह 219.30 अरब डॉलर था। इस प्रकार, इसमें 18.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सितंबर में सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 36.35 अरब डॉलर रहा, जबकि सितंबर 2025 में यह 36.67 अरब डॉलर था।

सेवाओं का कितना निर्यात हुआ

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026-27 के दौरान सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 216.31 अरब डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025-26 में यह 199.02 अरब डॉलर था।

अप्रैल-सितंबर 2026-27 के लिए सेवाओं का व्यापार अधिशेष 102.71 अरब डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025-26 में यह 98.77 अरब डॉलर था।

सितंबर में कुल आयात (वस्तुओं और सेवाओं का) 94.05 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो सितंबर 2025 की तुलना में 8.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, सितंबर में निर्यात मूल्य में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष पांच देशों में अमेरिका (47.99 प्रतिशत), सिंगापुर (169.16 प्रतिशत), मलेशिया (119.69 प्रतिशत), मिस्र (90.09 प्रतिशत) और चीन (24.05 प्रतिशत) शामिल हैं।

इसके अलावा, अप्रैल-सितंबर 2025-26 की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2026-27 की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य में सिंगापुर (103.05 प्रतिशत), अमेरिका (11.11 प्रतिशत), चीन (36.07 प्रतिशत), तंजानिया (122.51 प्रतिशत) और मलेशिया (82.85 प्रतिशत) शामिल हैं।

सितंबर 2026 में, पिछले साल के इसी महीने की तुलना में, इलेक्ट्रॉनिक सामान (70.44 प्रतिशत), अन्य अनाज (49.88 प्रतिशत), हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीनों को छोड़कर) (43.19 प्रतिशत), मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद (35.18 प्रतिशत), पेट्रोलियम उत्पाद (31.9 प्रतिशत), प्लास्टिक और लिनोलियम (24.81 प्रतिशत), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन (24.21 प्रतिशत), इंजीनियरिंग सामान (20.91 प्रतिशत) और रत्न व आभूषण (18.95 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।