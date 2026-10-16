डॉलर के मुकाबले 100 तक गिरेगा रुपया? महंगा तेल और FIIs की निकासी, RBI के एक्शन ने क्यों बढ़ा दी टेंशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Indian Rupee vs US Dollar: भारतीय रुपये में इस सप्ताह 1.8 फीसदी की तेजी आई है, लेकिन डॉलर के मुकाबले इसकी कमजोरी का खतरा अब भी बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कड़े कदमों से रुपया करीब 95 प्रति डॉलर के स्तर पर संभला है। हालांकि, विदेशी मुद्रा बाजार में कारोबार घटा है। रुपये की सुरक्षा की लागत 2016 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। वहीं, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरें तीन साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

RBI के कदमों से मिली राहत RBI ने 2013 के बाद रुपये को बचाने के लिए सबसे आक्रामक कदम उठाए हैं। इनका मकसद डॉलर की सट्टेबाजी वाली मांग को रोकना और तेल कंपनियों की डॉलर खरीद को सीधे बाजार से हटाना है। इन उपायों से रुपये को कुछ राहत मिली है। लेकिन बाजार में कारोबार और जोखिम से बचाव के साधनों पर भी असर पड़ा है।

इन कदमों के बावजूद रुपये की कमजोरी की बुनियादी वजहें बनी हुई हैं। इनमें महंगा कच्चा तेल, लगातार बनी महंगाई और विदेशी पूंजी की निकासी शामिल हैं। इन कारणों से आने वाले महीनों में रुपये पर दोबारा दबाव बढ़ सकता है।

यह भी पढ़ें- Gold Silver Price Today: 'रिकॉर्ड तोड़ेगा सोना-चांदी!', गिरते बाजार में क्यों बुलिश हैं अजय केडिया? 5 पॉइंट में समझें ₹100 तक फिसलने का अनुमान स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के वरिष्ठ मुद्रा प्रबंधक आरोन हर्ड के मुताबिक, महंगाई, वास्तविक ब्याज दरों और अर्थव्यवस्था की स्थिति में ठोस सुधार नहीं हुआ तो रुपये पर दबाव फिर बढ़ सकता है। उनका अनुमान है कि अगले एक साल में डॉलर के मुकाबले रुपया 99-100 तक पहुंच सकता है। फिलहाल 1 डॉलर करीब 95 रुपये का है। हालिया कदमों से पहले रुपया 97 प्रति डॉलर की ओर फिसल रहा था। इससे बाजार में चिंता बढ़ गई थी कि इस स्तर के पार जाने पर गिरावट तेज होकर 100 तक पहुंच सकती है। प्रवासी भारतीयों की 133 अरब डॉलर की जमा योजना और करीब चार साल में RBI की पहली ब्याज दर बढ़ोतरी भी रुपये की कमजोरी को रोकने में नाकाम रही थी। डॉलर से बचाव महंगा, बाजार में कारोबार घटा आयातक और बैंक आने वाले महीनों में रुपये की और गिरावट से बचने के लिए डॉलर का अग्रिम सौदा कर रहे हैं। इससे वायदा बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी है। रुपये को गिरावट से बचाने की लागत 2016 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।