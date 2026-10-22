Dollar vs Rupee: शेयर बाजार धड़ाम, कच्चे तेल में उबाल! डॉलर के आगे पस्त हुआ रुपया, 44 पैसे टूटकर कहां पहुंचा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों और घरेलू शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने भारतीय रुपये की कमर तोड़ दी। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 94.82 (अस्थायी) के स्तर पर बंद हुआ।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में गुरुवार सुबह रुपया 94.47 पर खुला था, लेकिन बाजार की निगेटिव सेंटिमेंट के चलते यह दिन के कारोबार में फिसलकर 94.94 के निचले स्तर तक चला गया। अंत में यह बुधवार के 94.38 के बंद भाव से 44 पैसे कमजोर होकर 94.82 पर आ गया।

क्यों आई रुपये में इतनी बड़ी गिरावट? रुपये के टूटने की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का महंगा होना है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल मार्केट को डरा दिया है। इसी का नतीजा है कि ब्रेंट क्रूड 3.23% की छलांग लगाकर 112.33 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।