फिनटेक कंपनियों पर निवेशक मेहरबान! 2026 में अब तक लगाया 20950 करोड़ रुपये का दांव; किसने मारी बाजी?

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों ने 2026 की जनवरी-सितंबर अवधि के दौरान 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाया है, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 14 प्रतिशत अधिक है। डेटा विश्लेषण मंच ‘ट्रैक्सन’ ने यह जानकारी दी।

हालांकि, इस दौरान निवेश के दौर की संख्या 41 प्रतिशत घट गई। ट्रैक्सन के अनुसार, 10 करोड़ डॉलर या इससे अधिक के पांच बड़े सौदों से कुल निवेश का करीब आधा हिस्सा आया।

2025 में कितना निवेश आया? आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-सितंबर, 2025 में वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए थे। वहीं, निवेश के दौर की संख्या एक साल पहले के 260 से घटकर 153 रह गई। हालांकि, इस साल के पहले नौ महीने में जुटाई गई राशि 2021 की समान अवधि में दर्ज 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर का करीब 40 प्रतिशत ही है।

पांच सबसे बड़े निवेश सौदे इस साल के पांच सबसे बड़े निवेश सौदों से कुल मिलाकर करीब 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर मिले। इनमें ‘क्रेड’ ने जून में मेटा के समर्थन से 'श्रृंखला एच' दौर में 54 करोड़ डॉलर जुटाए। अकेले इस सौदे का कुल निवेश में करीब एक-चौथाई हिस्सा रहा।