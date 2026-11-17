बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारत में पेट्रोल-डीजल पर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर को इस संबंध में नए आदेश जारी किए। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

सरकार के इस फैसले से डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब देश में महंगाई का दबाव बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।

डीजल और ATF पर कितनी बढ़ी ड्यूटी? वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी इसमें 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

इसी तरह, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर ड्यूटी 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसमें 1.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी शून्य ही रखी गई है।

16 नवंबर से लागू हुई नई दरें सरकार का यह फैसला 16 नवंबर से प्रभावी हो गया है। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी डीजल और ATF के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ाई गई थी। उस समय डीजल पर शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये और ATF पर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। वहीं, पेट्रोल पर लगने वाली 2.50 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी हटा दी गई थी।