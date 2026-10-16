नवंबर में महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल? चुनावों से पहले सरकार ले सकती है फैसला; अर्थशास्त्री बोले- 'यही वो महीना जब...'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दीवाली से पहले आम आदमी को झटका लग सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक बड़ी अर्थशास्त्री ने अंदेशा जताया है कि केंद्र सरकार नवंबर के महीने में पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel Price Hike) की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है। अगले साल की शुरुआत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार के पास ईंधन के दाम बढ़ाने के लिए यही एकमात्र और आखिरी व्यावहारिक समय बचा है।

चुनाव से पहले सरकार उठा सकती है कदम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की लीड इकोनॉमिस्ट एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद के मुताबिक, अगर नवंबर में कीमतें बढ़ाई जाती हैं, तो यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान (US-Iran War) के बीच युद्ध के दौरान मई में हुई कुल 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के मुकाबले लगभग आधी हो सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, उनमें गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश (up elections 2027), हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं, जहां चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही सरकार यह कदम उठा सकती है।

यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर होगा। हालांकि, अगर सरकार नवंबर में कीमतें नहीं बढ़ाती है, तो महंगाई के अनुमान में 10 से 30 बेसिस पॉइंट की राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।