भारत में घटेगा 5 लाख टन कपास प्रोडक्शन, ठंड से पहले फिर महंगे होंगे कपड़े? चीन पर रहेंगी निगाहें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सबसे जरूरी रॉ मैटेरियल कपास है। साल 2026-27 के सीजन में दुनिया का कपास उत्पादन करीब 5 लाख गांठ घटकर 11.75 करोड़ गांठ रहने का अनुमान है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने मंगलवार को जारी अपनी मासिक वैश्विक कपास बाजार रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। कि भारत, अमेरिका और तुर्किये में उत्पादन घटने से वैश्विक उत्पादन पर असर पड़ेगा। हालांकि, चीन और ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन बढ़ने से इस गिरावट को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

भारत में 5 लाख टन उत्पादन घटने का अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक भारत का उत्पादन 5 लाख गांठ घटाकर 2.35 करोड़ गांठ रहने का अनुमान है। इसकी वजह प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को बताया गया है। वहीं, दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक चीन का उत्पादन 5 लाख गांठ बढ़ाकर 3.40 करोड़ गांठ कर दिया गया है। वहां बेहतर उत्पादकता के कारण यह बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

अमेरिका और ब्राजील में कैसा रहेगा प्रोडक्शन? दुनिया के सबसे बड़े कपास निर्यातक ब्राजील का उत्पादन 1.90 करोड़ गांठ पर बरकरार रखा गया है। वहीं, अमेरिका का उत्पादन 2.67 लाख गांठ घटाकर 1.318 करोड़ गांठ रहने का अनुमान है। तुर्किये में भी उत्पादन कम रहने के कारण उसके कपास आयात का अनुमान 3 लाख गांठ बढ़ाकर 53 लाख गांठ कर दिया गया है।

वैश्विक कपास कारोबार की बात करें तो 2026-27 में दुनिया का कुल निर्यात 1 लाख गांठ से अधिक बढ़ाकर 4.48 करोड़ गांठ रहने का अनुमान है। इसमें आइवरी कोस्ट और मिस्र से बढ़ने वाली सप्लाई की अहम भूमिका होगी। ब्राजील से 1.60 करोड़ गांठ और अमेरिका से 1.23 करोड़ गांठ कपास निर्यात होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया का निर्यात अनुमान 45 लाख गांठ पर बरकरार रखा गया है।

दूसरी ओर, वैश्विक कपास खपत में भी कमी का अनुमान है। USDA ने 2026-27 के लिए खपत का अनुमान 3 लाख गांठ से अधिक घटाकर 12.27 करोड़ गांठ कर दिया है। कमजोर खपत के चलते बांग्लादेश के आयात अनुमान में 2 लाख गांठ की कटौती की गई है।