'भारत है ग्लोबल ग्रोथ का मुख्य आधार'... IMF के अधिकारी का बड़ा बयान; सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार

एजेंसी, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के उप प्रबंध निदेशक निगेल क्लार्क ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार बना हुआ है।

मजबूत आर्थिक बुनियाद और बेहतर नीतिगत ढांचा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। क्लार्क पिछले सप्ताह भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बैठकें कीं।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था क्लार्क ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, ‘‘भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक वृद्धि का प्रमुख आधार बना हुआ है और उसे मजबूत आर्थिक बुनियाद तथा बेहतर नीतिगत ढांचे का समर्थन मिल रहा है।’’

आईएमएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति-निर्माताओं के साथ उनकी बातचीत में भारत की आर्थिक स्थिति, बदलते वैश्विक माहौल और टिकाऊ एवं समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई।

इनके साथ की बैठकें क्लार्क ने कहा, ‘‘भारत में वैश्विक वृद्धि की अगली लहर को गति देने की क्षमता है और आईएमएफ इस यात्रा में देश का समर्थन करने वाला एक करीबी भागीदार बना हुआ है।’’ उन्होंने सात से 11 सितंबर तक भारत की यात्रा के दौरान मुंबई और चेन्नई में सरकारी अधिकारियों तथा उद्योग जगत के लोगों के साथ भी बैठकें कीं।